SAM, madencilik sektörünün Ar-Ge faaliyetlerine destek verecek

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - Bugüne kadar 30 bin akredite test, 150 bin test-analiz, 300 proje, bin saat eğitim ve birçok danışmanlık hizmeti verdiklerini kaydeden SAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Servet Turan, “Sahip olduğumuz altyapı ve insan kaynağı ile firmaların Ar-Ge çalışmaları kadar hammadde tedarikçilerinin her türlü sorununa hızlı çözüm üretiyoruz.

Madencilik sektörüne yönelik yapabileceğimiz en basit destek hammaddelerin kimyasal, mineralojik analizleri, tane şekli ve boyutu, ısıl davranışları gibi teknolojik karakterlerini ortaya koyarak sektör açısından tüm istenilen özelliklerinin belirlenmesidir. Madenciler tüm müşterilerine tek tek farklı önerilerle gitmektense bizim oluşturduğumuz raporu edinmeleri onlara hem zaman hem de piyasaya erken girme avantajı sağlayacaktır.

Bu kapsamda her türlü imkânımızı madencilik sektörüne açmakla kalmayıp gerektiğinde altyapımızı genişletmeyi ve iş birliklerimizi arttırmayı taahhüt ediyoruz. Deneyimli ve kalifiye insan kaynağının araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde çok önemli olduğu her fırsata vurgulanan ülkemizde, aynı zamanda eğitimler ile konusunda uzmanlaşmış araştırmacıların yetiştirilmesinde de faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.”

SAM’ın TÜBİTAK Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) kapsamında 1998 yılında kurulmuş bir üniversite-sanayi iş birliği merkezi projesi olduğunu dile getiren Turan, “SAM, 8 yıl sürdürdüğü araştırma ve teknoloji geliştirme, danışmanlık ve eğitim faaliyetleriyle sadece seramik sektörüne birçok kazanımlar sağlamakla kalmamış, aynı zamanda ülkemizde başarılı bir üniversite-sanayi iş birliği örneği olmuştur.

2007 yılında şirketleşen SAM, araştırma merkezi faaliyetlerini Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Türkiye’deki seramik üreticilerinin yaklaşık yüzde 90’ını temsil eden 47 firma ile iş birliği içerisinde devam ediyor.SAM laboratuvarlarına getirilen her tür hammadde üzerinde seramik sektörünün elde etmek isteyeceği tüm analiz ve değerlendirmeleri uzman teknik personelimiz ve Ar-Ge ekibimizle gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.