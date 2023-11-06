SAM, seramik sektörünün Ar-Ge ihtiyaçlarına çözüm sağlıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Bugüne kadar 500’e yakın proje, 150 binden fazla test analizi, 31 bin adet akredite test ve bin saatten fazla eğitim veren Seramik Araştırma Merkezi (SAM) seramik sektöründe faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge ihtiyaçlarına çözüm sunduğunu bildirdi.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Türkiye’deki seramik üreticilerinin tamamına yakını ile işbirliği içerisinde faaliyetlerine devam ettiklerini belirten SAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Servet Turan, “2007 yılında seramik sektöründe faaliyet gösteren 18 firma ve Anadolu Üniversitesi’nin eşit ortaklığında 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanunu kapsamında şirketleşerek üniversite-sanayi ortaklı bir yapıya kavuştuk. 2018 yılında ise Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin kurulmasıyla hisselerimizin yüzde 47.5’i Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne devretti. Sanayi ağırlıklı bir yönetim anlayışı ile Türkiye’deki seramik üreticilerinin tamamına yakınına hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Seramik sektörünün talep ve ihtiyaçları doğrultusunda üniversitelerle işbirliği içinde sektörün rekabet gücünü artıracak bilimsel, teknolojik ve teknik her türlü faaliyette bulunduklarını anlatan Turan, teknolojik bilgi üreterek üründe ve üretim yöntemlerinde yenilikler geliştirdiklerini dile getirdi. Ürün kalitesini veya standardını yükseltecek her türlü desteği sağladıklarına dikkat çeken Turan, seramik sektörünün verimliliğini artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek ulusal ve uluslararası işbirlikleri de yürüttüklerinin altını çizdi.

Rekabet gücünün artmasına katkıda bulunuyor

Yürüttükleri projelerle seramik firmalarının Ar-Ge ihtiyaçlarına cevap verdiklerini söyleyen Turan, sektörün rekabet gücünün artmasına katkıda bulunduklarını kaydetti. Servet Turan, “Üniversitenin araştırıcı potansiyelini sanayinin gereksinimleri doğrultusunda kullanmak ve üniversite-sanayi iş birliğini yaygınlaştırmak seramik sektörünün uluslararası rekabet gücünü artıracağı için önem arz etmektedir. Bu noktada SAM olarak seramik sektörünün rekabetini arttıracak yönde üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesi veya standartlarını arttırmak, Ar-Ge çalışmalarında ihtiyaç duyulan test, analiz, eğitim ve diğer hizmetleri sağlamak için girişimde bulunuyoruz” dedi.

Kuruldukları günden bu yana 500’e yakın proje, 150 binden fazla test analiz, 31 bin adet akredite test, bin saatten fazla eğitim ve 7/24 teknik danışmanlık verdiklerini ifade eden Turan, sektörün ihtiyaç duyması halinde farklı alanlarda ve standartlarda testleri de akreditasyon kapsamına aldıklarını söyledi. Seramik sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda gerek alanında uzman SAM personeli gerekse akademik personeller ile çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler de verdiklerini vurgulayan Servet Turan, sözlerine şöyle devam etti: “Sektöre yetişmiş iş gücü sağlanması amacıyla Türkiye Seramik Federasyonu ile yaptığımız iş birliği kapsamında eğitim programları düzenliyoruz. Türk seramik sektörünün her türlü bilimsel, teknolojik ve nitelikli iş gücü ihtiyaçlarının karşılandığı, ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan bir araştırma ve inovasyon merkezi olma vizyonu ile faaliyetlerimize devam edeceğiz.”