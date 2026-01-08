SAMM Teknoloji, Alman abatec’in %80 hissesini devraldı
Türkiye’nin önde gelen fiber optik üreticilerinden SAMM, Almanya merkezli abatecGmbH’nin %80 hissesini satın aldı. Ortaklık, her iki şirketin teknik yetkinliklerini birleştirerek zorlu ve kritik uygulamalar için özelleştirilmiş çözümler sunmayı ve uzun vadeli büyümeyi hedefliyor
Türkiye’nin önde gelen fiber optik üreticilerinden SAMM, Almanya’nın Billerbeck kentinde faaliyet gösteren ve pasif fiber optik bağlantı çözümlerinde uzmanlaşan abatecGmbH’nin %80 hissesini satın aldı. Anlaşma, ilerleyen dönemde kalan payların da devralınmasına yönelik bir opsiyonu içeriyor.
SAMM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akşit, satın almayı tamamlamaktan ve şirketin büyüme yolculuğunda yeni bir sayfa açmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Akşit, abatec’in 1995’ten bu yana yüksek teknik standartlara sahip sektörlerde güçlü bir müşteri portföyü ve derin mühendislik deneyimi oluşturduğunu vurguladı. Akşit, uzun vadeli büyüme hedefiyle abatec’in mühendislik kültürünü ve müşteri odaklı yaklaşımını korumayı öncelik olarak gördüklerini aktardı.
Abatec, özellikle endüstriyel bağlantı şirketleri, medikal cihaz üreticileri ve global fiber optik firmalarına yönelik zorlu uygulamalar için özel kablolama sistemleri geliştiriyor. Ortaklık sayesinde SAMM, güçlü Ar-Ge yetkinlikleri ve uluslararası ağıyla abatec’in bir sonraki büyüme aşamasına doğrudan katkı sağlayacak. abatec CEO'su ve hissedarı Paul Berg, “SAMM, fiber optik değer zinciri boyunca sahip olduğu derin endüstriyel bilgi birikimi ve güçlü in-house yetkinlikleriyle, abatec’inmühendislik odaklı ve müşteri özelinde çözümler sunan yaklaşımını tamamlamaktadır. Aynı zamanda abatec’in kurumsal kültürünün, nitelikli iş gücünün ve uzun yıllara dayanan müşteri ilişkilerinin korunmasına yönelik ortak bir vizyonu paylaşıyoruz. Birlikte, teknik yetkinliklerimizi daha da ileri taşıyarak zorlu ve kritik uygulamalar için güvenilir, özelleştirilmiş çözümler sunmaya ve şirketin sürdürülebilir, uzun vadeli büyümesini desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı