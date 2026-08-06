SAMSİAD Samsun’un geleceğine katkı sunmaya hazırız

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Yaklaşık bir saat süren samimi ve verimli görüşmede, Samsun’un geleceğine yön verecek projeler, devam eden yatırımlar ve kentin kalkınma vizyonu kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda, son dönemde hayata geçirilen yol genişletme çalışmaları, çevre düzenlemeleri, park ve yeşil alan yatırımları, şehir estetiğine yönelik uygulamalar ile istihdamı destekleyen projeler değerlendirildi. SAMSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, kentte son dönemde gözle görülür şekilde hissedilen değişimden duydukları memnuniyeti dile getirerek, gerçekleştirilen çalışmaların Samsun’un yaşam kalitesine ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri ise Başkan Halit Doğan’ın önümüzdeki döneme ilişkin vizyon projeleri oldu. Samsun’un geleceğine değer katacak yatırımlar ve projeler hakkında bilgi veren Doğan’ın paylaştığı çalışmalar, SAMSİAD Yönetim Kurulu tarafından heyecan verici ve kentin geleceği adına umut verici olarak değerlendirildi.

Ziyarette söz alan SAMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, Samsun’un üretim gücünü, istihdamını, yatırım ortamını ve yaşam kalitesini artıracak her türlü projeye katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti. Kamu kurumları ile iş dünyası arasında ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla yürütülecek çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini vurgulayan Eldemir, şehrin gelişimi için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.