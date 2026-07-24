SAMSİAD, Tayland ile ticaret köprüsü kuruyor

SAMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Samsun ile Tayland iş dünyası arasında kurulabilecek iş birlikleri, karşılıklı yatırım imkanları, ihracatın geliştirilmesi ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

Görüşmelerde Samsun'un güçlü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli değerlendirilirken, Tayland'ın Güneydoğu Asya pazarına açılan stratejik bir merkez olması nedeniyle bölgeye yönelik yeni ticaret fırsatları da masaya yatırıldı. Taraflar, kurulacak kalıcı iş birliklerinin iki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracağı ve yeni yatırım imkanları oluşturacağı konusunda görüş birliğine vardı.

Türk-Tay Derneği Kurucusu ve Genel Sekreteri İbrahim Kocagöz, Tayland'ın Türkiye açısından önemli bir ticaret ve yatırım merkezi olduğunu belirterek, iki ülke iş dünyası arasında kurulacak her türlü ekonomik iş birliğini desteklemeye hazır olduklarını ifade etti. Toplantıda ayrıca Türk ve Taylandlı iş insanlarını bir araya getirecek iş forumları, sektörel buluşmalar ve karşılıklı ticaret heyetlerinin düzenlenmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Kasım 2026'da Bangkok'a gerçekleştirilmesi planlanan SAMSİAD iş heyeti ziyareti oldu. Program kapsamında Samsunlu iş insanlarının Taylandlı yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileriyle doğrudan temas kurması, yeni yatırım alanlarını yerinde incelemesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan SAMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, uluslararası iş birliklerinin bölgesel kalkınma ve ihracat açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

"SAMSİAD olarak üyelerimizin uluslararası pazarlara açılmasını ve yeni ticaret fırsatlarıyla buluşmasını öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Türk-Tay Derneği ile başlattığımız bu iş birliğinin Samsun ile Tayland arasında kalıcı ekonomik ilişkilerin kurulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kasım ayında gerçekleştirmeyi planladığımız Bangkok ziyaretiyle bu iş birliğini somut projelere dönüştürmeyi hedefliyoruz."