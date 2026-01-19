SAMSİAD’ın girişimi sonuç verdi: Samsun Havalimanı terminali yenileniyor

Samsun iş dünyasının uzun süredir gündeminde yer alan Samsun Çarşamba Havalimanı terminalinin yenilenmesi talebi karşılık buldu. SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, yeni terminal projesinin yatırım programına alındığını açıkladı. Eldemir, sürecin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş’un girişimleriyle sonuçlandığını duyurdu.

Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD), Samsun iş dünyasının uzun süredir dile getirdiği "Havalimanı Terminali Yenilenmeli" talebinin sonuç verdiğini duyurdu. SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, iş dünyası adına ilettikleri talebin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş’un devreye girmesiyle karşılık bulduğunu ve yeni terminal projesinin yatırım programına alındığını açıkladı. Eldemir, Samsun’un ticaret ve turizm potansiyelinin önünü açacak bu gelişmeden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Samsun’un marka değerine yakışır olacak

SAMSİAD olarak geçen yıl hazırladıkları raporda, yapılacak yeni terminalin niteliklerine dair de öneriler sunduklarını hatırlatan Eldemir, şunları kaydetti:

"Sadece bir betonarme yapı değil; Samsun’un marka değerine yakışır bir yaşam alanı talep etmiştik. Geçtiğimiz yıl kamuoyuyla ve yetkililerle paylaştığımız vizyon belgemizde; yolcu konforunu artıran dinlenme alanları, iş dünyası ve özel yolcular için nitelikli bekleme salonları (Lounge) ve şehrimizin kimliğini yansıtan tematik simgelerin yer aldığı modern bir terminal kurgulamıştık. Bugün, Sayın Mehmet Muş’un güçlü desteğiyle yatırım programına alınan projenin, bu vizyonu karşılayacak standartlarda olacağına inancımız tamdır. İş dünyamızın sesine kulak veren, talebimizi sonuçsuz bırakmayarak projenin bütçeye girmesini sağlayan Sayın Mehmet Muş’a ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.