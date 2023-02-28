Samsun ilk ay 127 ülke ve üç serbest bölgeye ihracat yaptı

SAMSUN - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) özel ihracat sistemi verilerine göre yayımladığı ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Salih Zeki Murzioğlu, 2022 yılının ilk ayında 116 ülke ve dört serbest bölgeye 81 milyon 671 bin dolar ihracat yapan Samsun’un, bu yılın ilk ayında ise 127 ülke ve üç serbest bölgeye 90 milyon 960 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Murzioğlu, en fazla ihracat yapılan beş ülkenin Rusya Federasyonu, Hollanda, ABD, Yemen ve Almanya olduğunu, bu ülkeleri ise, Pakistan, Romanya, Gürcistan, Suriye ve Birleşik Krallık’ın takip ettiğini söyledi.



Samsun’un ihracatına katkı veren tüm firmaları kutlayan Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “Hepimizin bildiği gibi ilimiz geçen yıl toplamda 1 milyar 317 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu da Samsun tarihinin ihracat rekoruydu. Temennimiz ve beklentimiz bu yılı da rekorla kapatmak” dedi.