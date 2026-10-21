Samsun OSB’leriyle Türkiye’nin yeni güç merkezi oldu

Karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu bağlantılarının kesişim noktasında yer alan Samsun; merkezden ilçelere yayılan OSB’leriyle yalnızca Karadeniz’in değil, Türkiye’nin de üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ekonomi Karadeniz Gazetesi olarak biz de bu güçlü dönüşümün arkasındaki lokomotif yapı taşlarını, yani Samsun’un sanayi hamlesine yön veren organize sanayi bölgelerini ele aldık.

SAMSUN TEKNOLOJİ

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Türkiye’nin en modern OSB’lerinden birisi olmaya aday. Yüksek teknolojiye dayalı ve katma değerli üretimin öncüsü olacak OSB’de yerli ve yabancı yatırımcılara her türlü alt ve üstyapı ile destek hizmetleri kesintisiz ve yüksek kalitede sunulurken, yer tahsisi yapılan firmaların inşaatları da yükselmeye devam ediyor. Türkiye’nin en modern OSB’lerinden birisi olmaya aday Samsun Teknoloji OSB’de atık su ve içme suyu altyapı çalışmaları sürüyor. Zemin etüt çalışmaları biten bölge ile Samsun Limanı arasında yapılacak olan demiryolu iltisak hattı projesi ve 35 dönüm alanda kurulacak 300 MVA kapasiteli trafo merkezi çalışmaları hızla yürütülüyor.

SAMSUN MERKEZ OSB

Samsun Merkez OSB 160 hektar alan üzerinde kurulu karma OSB statüsünde olup, karayoluna, limana ve demiryoluna 1 km, havayoluna ise 11 km mesafede Karadeniz’in üretim üssü konumunda. Bölgedeki firmaların yüzde 23’ü fabrikasyon metal ürünleri, yüzde 18’i ana metal sanayii ile kauçuk ve plastik ürünleri, yüzde 12’si kimyasallar ve kimyasal ürünleri, yüzde 6’sı diğer, yüzde 5’i bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünler ile gıda ürünleri, yüzde 4’ü ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri, yüzde 3’ü elektrikli teçhizat ile diğer metalik olmayan mineral ürünleri, yüzde 1’i ise tekstil ürünleri, giyim eşyaları ile kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatları ve üretimi yapmakta. Bu sektörlerde 1.935’i kadın, 8.384’ü erkek olmak üzere toplam 10.319 kişi istihdam edilmekte ve bölgede toplam 85 firma faaliyet göstermekte.

SAMSUN GIDA OSB

Çarşamba Havalimanı ve Yeşilyurt Limanı’na 5 km mesafede D010 karayolu üzerinde ulaşım imkanları açısından oldukça avantajlı bir konuma sahip olan Samsun Gıda OSB, toplam 674.026 m2’lik alan üzerinde kurulu. 428.378 m2 büyüklüğünde toplam 34 sanayi parselinin 32’si tahsisli durumda. Tahsisli parsellerin 22’si işyeri açma çalışma ruhsatını almış ve 8 parselde inşaatlar devam etmekte, 2 parsel proje aşamasında. Doluluk oranının yüzde 92 olduğu OSB'de 26 firmada toplam bin 400 kişi istihdam edilmekte. Samsun ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan firmalarca 100’den fazla ülkeye ihracat yapılmakta.

BAFRA

Bafra Karma OSB, Kuzeyin Üretim Merkezi Samsun'un üretim odaklı kalkınma vizyonuna önemli katkılar sağlıyor. Toplam 228 hektar alan üzerine kurulu olan ve sanayicilere çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve verimli bir üretim altyapısı sunmayı amaçlayan Bafra OSB’de 88 firmada iki bin 350 kişi istihdam edilmekte. Bölgede 7 bin m³ kapasiteli Atık Su Arıtma Tesisi projesini hayata geçirme çalışmaları sürüyor. Bölgede 111 sanayi parseli bulunmakta bunların 93 adedi 88 firmaya tahsis edildi. 18’si ise yatırımcılar için hazır durumda. Bölgede 60 firma üretim faaliyetlerini sürdürmekte, 7 firma inşaat aşamasında, 22 firma proje aşamasında, 4 firma ise geçici olarak üretime ara verdi.

YAKAKENT

Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB ile Samsun’a büyük değer katacak. Toplam 175.500 m2 alanda kurulan Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB, altyapı ve üstyapı olanaklarıyla yatırımcılarına önemli avantajlar sağlıyor. Karadeniz’in kıyısında, kaynağında üretime imkan sağlayan stratejik konumuyla su ürünleri işleme faaliyetlerine özel olarak planlanmış Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB nin su ürünleri işleme alanında Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesini artırması, katma değeri yüksek üretim ve istihdam yoluyla ülke ekonomisine kalıcı katkı sağlaması hedeflenmekte. 5. Bölge teşviklerinden yararlandırma imkânına sahip bölge de yapımı proje aşamasında olan Çayağzı Balıkçı Barınağı ile entegre olarak Samsun’un su ürünleri sektöründeki potansiyelini zirveye taşıması amaçlanıyor.

KAVAK

Kavak OSB’de çok hızlı bir gelişim süreci içerisinde. Bölge gerçekleştirdiği katma değerli üretimi ile Samsun ve ülke ekonomisine büyük güç katıyor. Kent merkezine 50 km, limana ve demiryoluna 52 km mesafede şehirlerarası karayolunun kenarında 2 bin dönüm alan üzerinde kurulu olan Kavak OSB, ulaşım imkânları ve personel istihdamı konusunda oldukça avantajlı bir konuma sahip. Doluluk oranın yüze 90 seviyesine ulaştığı Kavak OSB’de 37 aktif firmada bin.350 personel istihdam edilmekte. Ulusal ve uluslararası yatırımcılardan yoğun talep gören OSB’de yatırımcılara tahsis edilmek üzere 5 bin dönümlük ilave genişleme alanı çalışmaları da devam etmekte. Bölgede üretim yapan firmalar 18 farklı ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

VEZİRKÖPRÜ

Samsun’un yeni yatırım adresi Vezirköprü Karma OSB’de altyapı ve tahsis çalışmaları kesintisiz devam ediyor. 150 hektarlık alanda 40 adet sanayi parseli ile tahsis işlemlerine devam eden Vezirköprü Karma OSB’de, bugüne kadar 7 adet parsel tahsis edildi. 4 adet parsel için görüşmeler devam etmekte ve 29 adet sanayi parseli de boş durumda. Samsun-İstanbul karayoluna 30 km, Samsun Limanı’na 120 km, Çarşamba Havalimanı'na 140 km ve Merzifon Havalimanı’na 61 km uzaklıkta bulunan Vezirköprü OSB’nin altyapı çalışmaları Valilik, Büyükşehir ve Vezirköprü Belediyesi iş birliğiyle devam ediyor. Karadeniz Bölgesi’nin en cazip arsa tahsis imkânları, çeşitli büyüklükte sanayi parseli fırsatları, bölgenin tarım ve orman potansiyeli, 90 bin nüfuslu ilçenin geniş iş gücü imkânları ve Teşvik Fırsatları ile gözde OSB’lerden biri olma yolunda ilerlemekte.

HAVZA

Türkiye’nin yeni üretim üssü Havza Organize Sanayi Bölgesi; 8 milyon metrekare alanıyla Karadeniz’in en büyük yeni sanayi ve lojistik üssü olarak dikkat çekiyor. Şehir merkezine 75 km mesafede bulunan bölge, deniz ve hava taşımacılığına yakın konumu sayesinde yatırımcılara hızlı, güvenli ve maliyet avantajı sağlıyor. Bu arada içinden demiryolu geçen Havza OSB’de TCDD ile imzalanan protokol kapsamında 140 bin m2’lik yükleme ve boşaltma merkezi yapım çalışmaları da hızla sürüyor. Kara, hava, deniz ve demir yolunun birleştiği dörtlü ulaşım ağı ile lojistiğin tam merkezinde kurulu bulunan Havza OSB bu özelliği ile ticarette kesintisiz ulaşım sağlıyor. Teşvik avantajları, güçlü enerji altyapısı, zengin su kaynakları ve yüksek istihdam hedefiyle bölge savunma sanayiden otomotive; gıdadan kimyaya; üretimde sektör çeşitliliği sağlayan bir bölge olarak bölgesel kalkınmanın parlayan yıldızı olma yolunda. Samsun’dan dünyaya açılan güçlü bir kapı olan Havza OSB’de 31 firmada toplam 795 kişi istihdam edilmekte.

BAFRA

Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde son teknoloji modern seralarda topraksız tarım ile yapılan üretim, istihdam ve ihracatla birlikte milli ekonomiye katma değer sağlanıyor. Samsun’a 47 km, havalimanına 60 km, demiryoluna 45 km ve Samsun Limanı’na 45 km mesafede olan Bölgenin toplam alanı 1.194.000 m2 olup, 800 bin m2 bitkisel üretim, 60 bin m2 tarımsal sanayi alanından oluşmakta. Yatırımcı firmalara yağmursuyu, atık su, içme ve kullanma suyu, yol, kaldırım, aydınlatma, doğalgaz, Telekom, fiber internet ve modern paket arıtma tesisi yapılmış şekilde yer tahsisi yapıldı. Doluluk oranının yüzde 85 olduğu Sera OTB’de 16 firmaya tahsis yapıldı. Bölgede 5 firma üretimde. 5 firmada sera inşaatı çalışmaları devam etmekte. Üretime başlayan ilk firmalar Almanya, Polonya ve Rusya’ya ihracat yapmakta. Tüm işletmeler faaliyete geçtiğinde bin 500 kişinin çalışacağı Sera OTB’de ağırlıklı olarak kadın istihdamı sağlanmakta.

TERME

Terme Karma OSB Samsun’un yeni parlayan sanayi ve teknoloji yıldızı olma yolunda ilerliyor. Toplam 2 milyon m2 alana sahip olan OSB, ilk etapta 1 milyon m2'lik kısmında Ocak ayından itibaren ön tahsis ilanına çıktı. Karadeniz Bölgesi’nin kıyı şeridinde yer alan en büyük OSB alanlarından birine sahip olan Terme sanayiciler için geniş imkânlar barındırıyor. Alan büyüklüğü ve eğimsiz, düz bir arazide yer alması bakımından her türlü sanayici için uygun parsel imkânları sunan OSB, lojistik kolaylığı bakımından da çok avantajlı bir konumda. Samsun-Ordu Karayolu’nun hemen yanında yer alan bölge, Terme Limanı’na 2, ilçe merkezine 5, Çarşamba OSB'ye 20, Çarşamba Havalimanı’na 30, Samsun şehir merkezine 40, Samsun Limanı’na 45, Ünye Limanı’na ise 15 dakika mesafede. Sanayi ve Teknoloji yatırımları için büyük olanaklar sunan OSB, en yüksek yatırım teşvik bölgelerinden biri olan 5. Bölge’de yer almakta.

ÇARŞAMBA

Üreten, ekonomiye katkı sunan, gelişen ve hızla büyüyen Çarşamba Karma OSB ilçenin Üçköprü ve Sefalı Mahalleleri içerisinde 822.000 m² alana kurulu bulunmakta. Samsun’a 37 km Samsun-Çarşamba Havaalanına 20 km, Samsun Limanına 39 km, Demiryolu istasyonuna 37 km mesafede, Samsun Ayvacık Devlet karayolu kenarında yer almaktadır. Yüzde yüz doluluk oranına ulaşan bölgede 17 fabrika üretime geçti. Toplam 38 tesisin yer alacağı bölgede tüm işletmeler faaliyete geçtiğinde yaklaşık olarak 7.500 yöre insanına istihdam sağlanmış olacak.