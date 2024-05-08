Samsun-Sarp Demiryolu için tek ses

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Samsun – Sarp Demiryolu için Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO) toplanan Doğu Karadeniz Bölgesindeki oda ve borsa başkanları, Doğu Karadeniz Demiryolu Platformunun kurulduğunu ilan etti, projenin yatırım programına alınmasının takipçisi olacaklarını vurguladı.

Oda ve borsa başkanları katıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasızda düzenlenen Samsun – Sarp Demiryolu İstişare toplantısına Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Karlıbel, Ordu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziver Kahraman, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Rize Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hasan Kopuz, Of Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kuyumcu, Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Bayraktutan, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demircioğlu, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Gümüş, Borçka Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Merttürk, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Selçuk İskenderoğlu, Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Şimşek, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, oda ve borsaların yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterleri katıldı.

İstişare toplantısı yapıldı

Oda ve borsa başkanları, Samsun – Sarp Demiryolu ile ilgili görüşlerini paylaştı, projenin yatırım programına alınması ve diğer konularla ilgili istişarede bulunuldu. Değerlendirme toplantılarının diğer illerde de yapılması kararlaştırıldı.

Samsun-Sarp Demiryolu için tek ses

Toplantının ardından “Samsun – Sarp Demiryolu için Tek Ses” başlığıyla bir basın ve kamuoyu duyurusu hazırlandı. Duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Ülkemizin Asya’ya açılan kapısı, Doğu ve Batı ticaretinin en önemli aktarma noktalarından biri olan Doğu Karadeniz Bölgesi, demiryolu bağlantısı olmayan nadir bölgelerimizden biridir.

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar birçok kez gündeme gelmesine rağmen bölgemiz demiryolu bağlantısına henüz kavuşamamıştır.

Son dönemde özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu’nun Samsun – Sarp Demiryolu proje çalışmalarına 2024 yılında başlanacağı yönündeki açıklamaları, bölge halkını ve iş dünyasını heyecanlandırmıştır.

Bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları olarak, Samsun – Sarp Demiryolu İstişare toplantısında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde ilk kez bir araya geldik.

Bölgedeki tüm oda ve borsalar, Sayın Bakanımızın açıklamalarının ardından büyük bir heyecanla Samsun – Sarp Demiryolunun ivedilikle yatırım programına alınmasını beklemektedir. Bu demiryolunun yapılmasıyla bölgemiz ve ülkemiz büyük menfaat sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde diğer bölge illerimizde de toplanarak Samsun – Sarp Demiryolunun yatırım programına alınmasının takipçisi olacağımızı vurgulamak istiyoruz.

Oda ve borsalarımızın katılımıyla Doğu Karadeniz Demiryolu Platformunun kurulduğunu da bu vesileyle kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Platform bünyesinde bir çalışma grubu kurulacak ve yapılacak çalışmalar başta bölgedeki STK’larımız, siyasi partiler, yerel yönetimler, milletvekillerimiz, bakanlarımız, TOBB Başkanımız ve nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşılacaktır.

Bu vesileyle bölgemizin ulaşım imkanlarının artırılmasında bugüne kadar çok değerli katkılarını esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımıza teşekkürlerimizi bir kez daha arz ederiz.

Bölge iş dünyası olarak Samsun – Sarp Demiryolunun takipçisi olacağımızı vurguluyoruz.

Fotoğraf çekimiyle sona erdi

Samsun – Sarp Demiryolu İstişare toplantısı, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.