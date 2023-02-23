Samsun TSO Başkanı Murzioğlu’ndan depremzedelere destek çağrısı

SAMSUN - Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise yaptığı meclis konuşmasında, “Gün birlik olma günü” diyerek, iş dünyası olarak TOBB önderliğinde deprem bölgesinde uygulanacak konut seferberliğine destek çağrısında bulundu.



Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısı, Başkan Haluk Akyüz’ün daveti üzerine tüm ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve dua edilmesiyle başladı. Deprem felaketi dolayısıyla Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Akyüz, “Bölgenin taleplerine yetişmeye çalıştık. Bölgeye yüzlerce tır, temel ihtiyaç malzemesi, çadır, enerji kaynağı ulaştırdık. İş makinelerimizi, araçlarımızı yolladık” dedi.

“Bir tuğla da siz koyun”

Ardından kürsüye gelen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclisi bilgilendirdi. Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında da meclisi bilgilendirdi.

“6 Şubat 2023 hepimizin zihnine, tarihimize asrın felaketi olarak kazındı” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Murzioğlu, “Günlerce bir can daha çıkacak diye nefesimizi tuttuk, şehrimizde pek çok otel sınırsız olarak kapılarını açtı, evler tefriş edildi. Bölgede çok büyük bir kalıcı konut ihtiyacı olduğunu biliyoruz. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında Oda ve Borsaların katılımlarıyla, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş ile birlikte yapılan istişare toplantısında iş dünyasından bölgeye kalıcı konut yardımı yapılması hususunda karar aldık.

İş dünyası olarak TOBB önderliğinde konut seferberliği başlattık. Bölgenin bir seferlik değil, uzun vadede desteğe ihtiyacı var. Şu an içinde bulunduğumuz yardımlaşma, dayanışma halinden bir an bile vazgeçmeden bölgenin yaralarını sarmalıyız. Gün, birlik olma günü diyor ve sizlerden başlatılan bu seferberliğe bir tuğla dahi olsun koymanızı rica ediyoruz” Diye konuştu.

Yaralar hep birlikte sarılacak

TOKİ ile hızlıca görüşmelere başlandığını kaydeden Murzioğlu, “TOKİ şartnamelerine uygun olarak, TOBB tarafından ihaleler hızlıca gerçekleştirilecek ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda şehirlerimiz yeniden hızlıca inşa edilecek. Yapacak daha çok işimiz var. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

Milletimize bir daha böyle büyük felaketler göstermesin. Bu arada, geçtiğimiz günlerde TOBB tarafından deprem bölgesindeki üyelerimize yönelik ekonomik tedbirlerle konusunda görüşlerinizi istemiştik. Bu bölgemiz Türkiye ihracatında yüzde 10 paya sahip bir alan. Dolayısıyla ekonomik yönden de birtakım düzenlemelere ihtiyaç var. Tüm önerileriniz rapor halinde TOBB’a ulaştırıldı. Katkılarınız için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.