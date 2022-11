Samsun TSO’nun yeni oluşan meclisi ilk toplantısını yaptı

Takip Et

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - 3 Kasım’da yapılan seçimde oluşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda yapılan toplantıda konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Sizlerden istirhamım geçtiğimiz gün kaybettiğimiz Odamız eski Meclis Başkanı, Samsunumuzun değerli çınarı Fahrettin Ulusoy ağabeyimiz başta olmak üzere, Odamız adına emeği bulunan ebediyete intikal etmiş değerli büyüklerimiz için Fatiha okumanız. Allah hepsinden razı olsun. Seçimlerde şahsına ve yönetim kuruluna teveccühlerinden dolayı meclise teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Başkan Murzioğlu, Odamızın tarihine, itibarına yakışır bir hassasiyetle yürüttüğümüz seçim sürecimizi iyi bir katılımla tamamladık. Demokratik bir ortamda tamamladığımız Odamız Organ yenileme seçimleri sonucu oluşan komitelerimiz, meclisimiz ve yönetim kurulumuz ile birlikte Samsun’un kalkınması adına birlikte gayret etmek üzere büyük bir sorumluluk almış bulunuyoruz” diye ifade etti.

“Çok güçlü bir enerjiye sahibiz”

Konuşmasında güç birliğine dikkati çeken Murzioğlu, “Odamızın yönetimine geldiğimiz günden bu yana, Karadeniz bölgesindeki lider ve öncü rolümüzü muhafaza etmek ve Odamızı Karadeniz Havzası’nda etkin bir uluslararası aktör haline getirmek vizyonuyla hareket ediyor, üyelerimizin ve bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek, ekonomik ve sosyal bakımdan bölgesel ve ulusal kalkınmaya destek sağlamak misyonuyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Samsunumuzun iş dünyasının en büyük çatı kuruluşu olan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üye odaklı hizmet anlayışıyla kanunla verilen görevlerimizin yanısıra, üyelerimizin rekabet edebilirliklerine güç katmak ve kapasitelerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla projeler yürütüyor, üyelerimizin ticari hak ve menfaatlerini korumak adına girişimlerde bulunuyoruz. Kentimizin kalkınması bağlamında bugüne ortaya koyduğumuz tüm çalışmalar bu anlayışın ürünüdür. Bu dönem aramızda 27 yeni meclis üyemiz var. Biz son on üç yılda şehrimizin kalkınmasına hizmet eden çok kıymetli işlere imza attık. Her geçen gün çıtayı çok daha yüksek bir noktaya taşıdık. 40 Meslek Komitemiz var. Her birinden sektörlerinin gelişimine ilişkin beklenti içinde olmalarını, çalışmalar yapmalarını istiyoruz. 95 Meclis Üyemiz var. Bu kürsüyü demokratik bir şekilde kullanmalarını icraata destek olmalarını, yön vermelerini istiyoruz” diye ifade etti

İhtisas komisyonları kuruluyor

Yeni çalışma döneminde ihtisas komisyonları oluşturacaklarını belirten Murzioğlu, “Oluşturacağımız komisyonların yapacağı çalışmalar çerçevesinde faaliyetlerimizi yöneteceğiz. Böylece daha etkin bir metodoloji izleyerek proje üretmeyi, daha verimli faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Sizlerin aktif katılımıyla şehrimiz ekonomisi için güzel işlere imza atacağız. Oda olarak en stratejik gördüğümüz alanlardan biri her platformda defeatle dile getirdiğim ihracat konusu. Bunun için Dış Ticaret Komisyonu oluşturuyoruz. Yeşil mutabakat, sürdürülebilir gelişme, yeşil ekonomi. Bunlar artık herkes için kritik konular; gelecek için dönüşmek zorundayız. Çevre ve İklim Değişikliği Komisyonu’nu oluşturuyoruz. Bugün yaptıklarımız aslında geleceği şekillendiriyor. İnovasyon ve Endüstri 4.0 Komisyonu’nu kuruyoruz. Pandemide temiz gıdanın, sürdürülebilirliğin önemi bir kez daha çok ciddi bir şekilde idrak ettik. Tarım ve Hayvancılık Sanayi Komisyonu’nu oluşturuyoruz. Çok dinamik bir alan, şehirler her geçen gün yenilenmeye, revize edilmeye muktedirler. İnşaat bu bağlamda doğrudan alakalı ve 250 yan sektörü ilgilendiren lokomotif bir alan. Şehircilik ve İnşaat Komisyonu’nu oluşturuyoruz. Gelişime çok açık, tüm sektörler içerisinde en yüksek istihdam sağlayan bir alan turizm ve hizmetler sektörü. Şehrimiz bu anlamda çok büyük bir potansiyele sahip. Turizm ve Hizmet Sektörü Komisyonu’nu kuruyoruz. Biz yönetim kurulu olarak elimizi taşın altına koyduk” şeklinde konuştu.