Samsun ve Trabzon Serbest Bölgelerinde ihracat artışı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’deki serbest bölgeler ihracat, üretim ve istihdam odaklı yapılarıyla ekonomiye önemli katkı sağlamaya devam ediyor. Samsun ve Trabzon başta olmak üzere dokuz serbest bölgede ihracat artışı yüzde 10’un üzerinde gerçekleşti. Bakanlıkca açıklanan 2023 yılı Ocak-Aralık verilerine göre, 19 serbest bölgeden yapılan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 12,5 milyar dolara ulaştı ve tüm zamanların rekoru kırıldı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren serbest bölgeler, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yapılarıyla ülkenin dış ticaretine ve katma değerli üretim hedeflerine katkı sağlıyor. Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı boyunca serbest bölgelerde elde edilen gerçekleşmelerin; bu bölgelerin net ihracatçı karakterini, yüksek teknolojili üretim kapasitesini ve ekonomiye sağladığı döviz girdisini açık biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl Ocak–Aralık döneminde, ülke genelinde bulunan 19 serbest bölgeden yapılan ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artarak, yıllık toplam 12,5 milyar dolara ulaştığını açıklayan Bakanlık 2023 yılında kaydedilen tüm zamanların rekorunun kırıldığı ifade etti. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgelerin ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamayı sürdürdüğü belirtilerek şöyle denildi.

Ege , ihracatını 348,9 milyon dolar artırdı

“İhracat ve ithalat farkı olarak, 3,68 milyar dolar fazla verilmiş; serbest bölgeler ekonomiye net döviz girdisi sağlamayı sürdürmüştür. Serbest bölgelerden yapılan toplam satışlar içinde ihracatın payı yüzde 75,5, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 142,0 olarak gerçekleşmiştir. Orta-ileri teknoloji (%51,2) ve yüksek teknoloji (%6,2) ürünlerin ihracattaki payı %57,4’e ulaşmış, serbest bölgelerin katma değerli ihracattaki stratejik rolü daha da belirginleşmiştir. Yurt dışı ile ticarette istikrarlı büyüme sürerken, Türkiye ile ticaretteki daralmaya rağmen; yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacmi %3,1 oranında artarak 28,55 milyar dolar olmuştur.”

Bölgeler bazında Ticaret Bakanlığı verileri, ihracatın bölgesel dağılımını da net biçimde ortaya koyuyor. Ege Serbest Bölgesi, ihracatını 348,9 milyon dolar artırarak toplam 3,26 milyar dolara yükseltti ve ülke genelindeki ihracatın yüzde 26,2’sini tek başına gerçekleştirdi. Bursa Serbest Bölgesi ihracatını yüzde 12,5 artırarak 1,67 milyar dolara taşırken, Kocaeli Serbest Bölgesi yüzde 24,7 artışla 688 milyon dolar, Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi ise yüzde 33,3 artışla 479 milyon dolar ihracat yaptı. Bakanlık, başta Batı Anadolu, Trabzon ve Samsun olmak üzere dokuz serbest bölgede ihracat artışının yüzde 10’un üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Ege Serbest Bölgesi ayrıca yurt içi ve yurt dışı ticarette 6,33 milyar dolarlık işlem hacmi ile toplam ticaretin yüzde 22,2’sini tek başına oluşturdu.