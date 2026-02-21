Samsun'da en çok Ordulu, en az Hakkarili yaşıyor

1 milyon 392 bin 403 kişinin yaşadığı Samsun’da nüfusun 1 milyon 79 bin 619'unu Samsunlular oluştururken, 295 bin 218 kişinin kütüğü başka illerde kayıtlı bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kentte en fazla 54 bin 742 Ordulu yaşıyor. Orduluları 43 bin 490 Trabzonlu, 17 bin 560 Amasyalı, 15 bin 275 Tokatlı ve 14 bin 885 Giresunlu takip ediyor.

Kentte en az ise Hakkari nüfusuna kayıtlı vatandaşlar bulunuyor. 148 Hakkari kütüğüne kayıtlı kişinin yaşadığı Samsun’da ayrıca 157 Yalovalı, 228 Burdurlu, 272 Tuncelili ve 275 Bilecikli ikamet ediyor.