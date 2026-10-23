Samsun’da kaz yetiştiriciliğinde bilimsel üretim dönemi başlıyor

Türkiye’nin ilk kaz yetiştiriciliği kooperatifi tarafından Samsun’un Kavak ilçesinde düzenlenen 1. Kaz Yetiştiriciliği Bilim Kurulu Toplantısı’nda, kaz yetiştiriciliğinin bilimsel ve ticari altyapısının geliştirilmesi ele alındı. Kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, sektör temsilcileri ve üreticiler katıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Mehmet Yıldız geçen yıl Kavak’ta gerçekleştirilen çalıştayla kooperatifin temellerinin atıldığını hatırlattı. Kaz yetiştiriciliğinin ticari faaliyete dönüştürülmesi için bilimsel desteğin önemine dikkat çeken Yıldız, damızlık işletmesi, kuluçkahane ve kesimhane kurulması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Yıldız, Kavak, Ladik, Vezirköprü ve Havza’da yıllardır var olan kaz yetiştiriciliği kültürünü daha sistematik bir yapıya kavuşturmak istediklerini belirterek, Samsun’un kaz üretiminde önemli bir merkez haline gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Bu birikim ticari ölçekte üretime dönüştürülmeli

OMÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Çenesiz de Samsun'da kaz yetiştiriciliğinin kültürel birikime sahip olduğunu belirterek, bu birikimin ticari ölçekte üretime dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti. Kooperatifle bilimsel destek konusunda protokol imzalandığını belirten dekan Çenesiz, hastalıklar ve yetiştiricilik alanında karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeyi amaçladıklarını aktardı. Çenesiz, kurulacak üretim tesislerinin, öğrencilerin kaz yetiştiriciliğini uygulamalı olarak öğrenmesine de imkan sağlayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir kooperatife bilimsel destek verecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu protokol aynı zamanda üniversitemiz açısından da büyük önem taşıyor. Kooperatifin hastalıklar ve yetiştiricilik konusunda ihtiyaç duyduğu, yaşadığı tüm sorunlara çözüm üretmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Aynı zamanda öğrencilerimizin kazların nasıl yetiştirildiğini, kuluçkahanenin nasıl çalıştığını ve en kısa sürede hayata geçecek işletmede üretimin nasıl gerçekleştirildiğini teknik gezilerle yerinde görmelerini sağlayacağız. Böylece bu iş birliği her iki taraf için de faydalı olacak.”

Kaz çobanlığı yaparken bilimsel olarak ilerlemek istedik

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Sarıca ise kooperatifin kısa sürede önemli bir mesafe kat ettiğini belirterek, bir yılda bu alanda yatırımları bölgeye çekecek önemli mesafeler alındığını söyledi. Kaz Yetiştiriciliği Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Burak Şahinkaya’da kaz üretimini bilimin ışığında yapmak istediklerini ifade ederek, "Kaz çobanlığı yaparken bilimsel olarak da ilerlemek istedik. Kazlarla ilgili uzun yıllardır detaylı bilimsel araştırmalar yapılmadığını görüyoruz. Bir hastalıkla karşılaştığımızda diğer kanatlı hayvanlarda kullanılan ilaçlara başvurmak zorunda kalıyoruz. Oysa kaz, otçul olması ve dış ortamda yaşayabilmesiyle diğer kanatlılardan farklı özelliklere sahip bir canlı. Bizim için çok kıymetli. Uzun vadede hedefimiz yurt dışına açılmak ve bunun için ilk adımlarımızı attık. Bilimin rehberliğinde ilerlemenin öneminin farkındayız. İmzaladığımız protokol ile hocalarımızın sağlayacağı bilimsel katkının çalışmalarımıza büyük değer katacağına inanıyoruz” diye konuştu.