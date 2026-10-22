Samsun’da sürdürülebilir turizm eğitiminin ilk modülü tamamlandı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini geliştirmek ve turizm sektöründe hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Odaklı Hizmet Yönetimi” eğitiminin ilk modülü olan Temel Seviye Eğitimi tamamlandı.

Eğitim programında, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yöneticileri ile Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki restoranların idarecileri bir araya geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde; sürdürülebilir turizm ve destinasyon yönetiminden ekoturizme, iklim değişikliğinin turizme etkilerinden gastronomi turizmine kadar pek çok konu ele alındı.

Eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan restoran, kafe ve konaklama tesisleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı turizm mobil uygulamasına entegre edilecek. Böylece Samsun’u ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin belgeli ve nitelikli işletmelere daha kolay ulaşması sağlanırken, işletmelerin dijital görünürlüğünün de artırılması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği bu çalışmalarla Samsun’un turizmden aldığı payı artırmayı ve kentin sahip olduğu değerleri daha görünür hale getirmeyi amaçlıyor.