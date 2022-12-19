Samsunlu üreticilere marul fidesi dağıtıldı

SAMSUN - Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde Marul Fidesi dağıtıldı. Fidenin teslim törenine, Samsun İl Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Muhtarlar Derneği Başkanı YusufÖzkan, Ziraat Odası Başkanı MuammerAygün, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Örtüaltı Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Karacave Çarşambalı üreticiler katıldı. Törende konuşan Samsun İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, “İlimizde 6 bin 460 da alanda 7 bin 800 ton Kıvırcık Marul, 243 da alanda 310 ton Göbekli Marul ve 80 da alanda ise 160 ton İceberg Marulu olmak üzere toplamda 6783 dekarda 8.240 ton Marul Üretimi bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

TAKEP destekli Marul Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında temini gerçekleştirilen söz konusu materyalin teslimi ile üreticilerimizin fide ihtiyacının yüzde75’i hibe ve yüzde 25’i üretici katkısı olarak karşılanmıştır. Konu ile ilgili bilgi veren Müdür Sağlam, “Fide Temini ile kalmayıp, sahada eğitim ve yayım çalışmaları ile desteklenerek kışlık sebze yetiştiricilerimizin üretim, verim ve gelirlerinin artırılması ile Bölgesel- Kırsal Kalkınma amaçlanmaktadır. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz bu marullarımızın hasadının nasipse Ramazan ayına denk gelmesi planlanarak üreticilerimizin bu projede daha fazla getiri kazanması planlanmıştır. Projeden yararlanacak üretici sayısı başta da ifade ettiğimiz gibi 122 kişi ve Toplam Bütçe 355 bin 350 TL olup, bunun 266 bin 513 TL’si (yüzde75) Bakanlığımız ve 88 bin 837 TL’si de (yüzde 25) yine az önce ifade ettiğimiz gibi üreticilerimiz tarafından karşılanmaktadır” diye konuştu.