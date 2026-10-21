Samsunlu yatırımcı taşı kâğıda dönüştürecek

Samsunlu iş insanı Kazım Kefeli, 30 milyon dolarlık yatırımla taşı kâğıda dönüştürmeye hazırlanıyor. Yıllık 300 bin ton üretim hedeflenen projeyle Türkiye’nin kâğıt ithalatının azaltılması, ağaç ve su tüketiminin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kefeli, “Samsun’un taşını kâğıda dönüştürüp ülkemize kazanç sağlayacağız” dedi.

Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kefeli Ambalaj Sanayi Limited Şirketi’nin sahibi Kazım Kefeli, Türkiye’nin kâğıt sektöründeki dışa bağımlılığını azaltacak yeni yatırım için harekete geçti. Kefeli’nin yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığı taştan kâğıt üretimi projesi TÜBİTAK’tan onay alırken, yatırımcı şimdi fabrikanın kurulacağı 50 dönümlük araziyi arıyor.

Yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilmesi planlanan projede yıllık 300 bin ton kâğıt üretimi hedefleniyor. Fabrikanın kurulmasıyla birlikte yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlanması ve üretimin Avrupa, Amerika ve dünya pazarlarına ihraç edilmesi planlanıyor.

Samsun’un taşını kâğıda çevireceğiz

Projenin çıkış noktasının Türkiye’nin kâğıt ithalatındaki yüksek maliyet olduğunu belirten Kazım Kefeli, Türkiye’nin kendi kaynaklarını katma değerli ürüne dönüştürmesi gerektiğini söyledi. Kefeli, “Şu anda biz Çin’e 40 dolara kalsit, yani kireç taşı veriyoruz. Aynı ürünü yaklaşık 75 kat pahalıya, 3 bin dolara kâğıt olarak Türkiye’ye sokuyoruz. Arada çok büyük bir fark var. Biz bu farkın Türkiye’de kalmasını istiyoruz” dedi.

Samsun’un hammadde açısından önemli bir avantaja sahip olduğunu ifade eden Kefeli, bölgedeki taşın kâğıt üretimine uygun olduğunu belirterek, “Hammadde sıkıntımız yok. Havza, Samsun, her yer taş ocağı. Samsun’un çok kaliteli, kâğıt yapmaya uygun taşı var. Taş tahlillerini Japonlar yaptırdı. Onlar da Samsun’da üretim yapmak istedi. Çünkü buradaki taşın değerini gördüler” diye konuştu.

Japonlar yatırım için ortaklık teklif etti

Taştan kâğıt üretme fikrinin kendisinde daha önce oluştuğunu anlatan Kefeli, yaklaşık üç yıl önce Japon yatırımcıların kendisine ortaklık teklif ettiğini belirtti. Kefeli, “Taştan kâğıt projesi bende vardı. Japonlar üç sene önce ‘Ortak olalım’ dedi. Biz de ‘Samsun’un taşını Japonlara vermeyelim, kendimiz üretelim’ dedik. Bunun üzerine çalışmaya başladık” ifadelerini kullandı.

Hazırlanan projenin TÜBİTAK’tan geçtiğini belirten Kefeli, projenin çevre dostu niteliği nedeniyle 1,5 milyon liralık devlet desteği aldığını da kaydetti. Şirketin patent çalışmaları ise devam ediyor. Yatırımın önündeki tek engelin uygun arazi bulmak olduğunu söyleyen Kefeli, yeni organize sanayi bölgesinden yer talep ettiklerini ancak yer bulamadıklarını belirterek “Bize 50 dönüm yer lazım. Yeri bulduğumuz an yatırıma başlayacağız. Yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Yatırımı bir yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Şu anda bütün odağımız yer bulmak ve yatırımı hayata geçirmek” dedi.

Kâğıt üretiminde su ve ağaç kullanılmayacak

Projenin ekonomik boyutunun yanı sıra çevresel etkisine de dikkat çeken Kefeli, taştan kâğıt üretiminde geleneksel kâğıt üretimindeki su ve ağaç kullanımının olmayacağını söyledi. Kefeli, “Normalde bir ton kâğıt için yaklaşık 100 bin litre su harcanıyor ve çok sayıda ağaç kesiliyor. Bizim üreteceğimiz kâğıtta ne ağaç kullanılacak ne de su harcanacak. Bir litre bile su gitmeyecek. Sadece elektrik tüketeceğiz. Onun için de yapacağımız yatırımla kendi enerjimizi üretmeyi planlıyoruz. Yani projemiz hem doğal kaynakların korunmasına hem de üretim maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlayacak. Ağaç kesilmeyecek, su kullanılmayacak. Çevre dostu bir üretim gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurulması planlanan tesiste yalnızca tek bir kâğıt türünün değil, farklı kullanım alanlarına yönelik ürünlerin üretileceğini belirten Kefeli, “Her tür kâğıdı yapacağız. Gıda ambalajı, defter, kitap, çimento kâğıdı, baklava kutusu ve akla gelebilecek birçok ürünü üreteceğiz. Ayrıca su geçirmeyen özel bir kâğıt da yapacağız” diye konuştu.

İnşaat molozundan para kağıdı çıkaracak

Kefeli, taştan üretilecek kâğıdın dayanıklılığı nedeniyle farklı sektörlerde de kullanılabileceğini belirterek, “Üretimini yapacağımız taş kâğıt, zor yırtılması ve sağlamlığı dikkate alındığında para basımında dahi kullanılabilir” dedi.

Projenin yalnızca taş ocaklarından elde edilen hammaddeyle sınırlı kalmayacağını ifade eden Kefeli, yıkılan binalardan çıkan inşaat molozlarının da üretim sürecinde değerlendirilebileceğini söyleyerek , “Madem bu işi yapıyoruz, tam yapalım. Ülkemize ve şehrimize olan katkımızı artıralım dedik. Taşın yanında, yıkılan binaların inşaat molozlarını da kâğıda çevirebileceğiz. Bu alana yatırım fikrimiz üzerinde yaklaşık iki yıldır çalışıyoruz. Fikrimizi fizibilite haline getirdik. Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Dünyada bu alanda en iyisi olmak istiyoruz

Taştan kâğıt üretiminin dünyada henüz sınırlı sayıda ülkede yapıldığını belirten Kefeli, Türkiye’nin bu alanda öncü ülkelerden biri olmasını hedeflediklerini söyledi. Kefeli, “Şu anda bu sistem dünyada Çin ve Japonya’da var. Amerika ve Avrupa’da henüz başlayamadılar. Biz onlardan önce başlayıp bunu büyütmek istiyoruz. Türkiye’de böyle bir üretim yok. Avrupa’da da yok. Türkiye’ye yeni ve çok büyük bir kapı açacağız” ifadelerini kullandı.

Yatırımın devreye girmesinden sonraki ilk üç yılda Samsun’un en büyük ihracatçıları arasına girmeyi hedeflediğini ifade eden Kefeli, “Türkiye’ye yurt dışından çok büyük miktarda kâğıt geliyor. Bunun önünü keseceğiz. Ardından da hedefimiz ilk üç yılda Samsun’un en büyük ihracatçısı olmak. Şimdi tek yapacağımız iş yer bulmak ve yatırımı yapmak. Her şeyimizle bu projemize odaklandık” diye konuştu.