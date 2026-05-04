Sanat piyasası 5 yılda 5 kat büyüdü: İzmir, küresel sanat ekonomisinin radarına girdi

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Türkiye’de sanat piyasası, son yıllarda hem arz hem de talep tarafında yaşanan hareketlilikle stratejik bir büyüme evresine girdi. DenizBank III. IAAF İzmir Sanat Fuarı, 13–17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek. Sektördeki ivmeyi ve İzmir’in bu ekosistemdeki yerini değerlendiren Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan, sanat fuarlarını, ‘etkileşimin en hızlı ve doğrudan kurulduğu alanlar’ olarak tanımlayarak, bu buluşmaların ekonomik ve motivasyonel karşılığını kısa sürede aldıklarını belirtti.

“İzmir’de sanat-iş dünyası entegrasyonu güçleniyor”

İzmir iş dünyasının sanata yaklaşımını güçlü ve samimi olarak nitelendiren Aslan, şehirdeki pek çok iş insanının ciddi sanat koleksiyonlarına sahip olduğunu belirterek, “Bu koleksiyonların halkla buluşturulması ve özel müzelerin açılması, yaklaşımın en somut göstergesi. Önde gelen holdingler ve kurumsal yapılar artık sanata sadece ilgi duymuyor, aktif destek vererek alanın gelişimine katkı sağlıyor. Ana destekçimiz DenizBank’ın İstanbul’daki fuarımızdan itibaren verdiği destek, fuarımızın etki alanını genişletirken sanatçı ve sanatseverler için daha güçlü bir zemin oluşturuyor" dedi.

İstanbul’da bugüne kadar 6 fuar gerçekleştirdiklerini ve aralık ayındaki son fuarda 10 bin eseri sanatseverlerle buluşturduklarını hatırlatan Sebahattin Aslan, “İzmir’i bu deneyimin doğal bir devamı olarak konumlandırıyoruz. İlk karar aldığımızda birçok kişi bunu risk olarak gördü. Ancak biz şehrin potansiyeline inandık. İzmir, kültür açısından güçlü olmasına rağmen uzun yıllar büyük ölçekli bir fuara sahip değildi. Bu eksikliği fırsata dönüştürdük. Bu yıl İzmir’deki 3. fuarda Türkiye ve yurt dışından 120 galeri ile 1600 sanatçıyı, 30 bine yakın ziyaretçiyle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Sadece katılımcı sanatçı ve galerilerle bile 2 bin kişilik bir trafik oluşuyor. 30 bin ziyaretçi hedefimizle birlikte, konaklama, yeme-içme ve ulaşım sektörlerine ciddi bir girdi sağlıyoruz. Dünyadaki başarılı örnekler gibi İzmir’de de hem kültürel hem ekonomik bir ekosistem yaratıyoruz” dedi.

“Gençler, sanatı yatırım aracı olarak görmeye başladı”

Sanat piyasasındaki koleksiyoner profilinin değiştiğini ve genç neslin sanatı bir yatırım aracı olarak gördüğünü vurgulayan Aslan, "Genç sanatçıların eserleri 20 bin TL civarından başlarken, tanınmış isimlerin ve koleksiyonluk parçaların fiyatları 1 milyon TL ve üzerine çıkabiliyor. Bu çeşitlilik hem yeni koleksiyonerlerin katılımını teşvik ediyor hem de farklı bütçelere alternatif yatırım fırsatları sunuyor. Katılım maliyetlerimizde ise stand büyüklüğü ve konuma göre esnek modeller sunarak her ölçekten katılımcıya hitap ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Aslan, bu yılki projeler arasında Geleceğin Sanatçıları programının önemine değinerek, 18-26 yaş arası jüriyle seçilen 100 genç sanatçıya eserlerini sergileme fırsatı sunacaklarını belirtirken, İzmir’in coğrafi avantajını kullanarak fuarı uluslararası bir platforma dönüştürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.