Sanat Tepebaşı’nda Eskişehirlilerle buluştu

ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi, yıllardır uluslararası ölçekte sürdürdüğü 3 büyük sanat etkinliğini bu sene “Sanat Tepebaşı’nda” adı ile bir arada gerçekleştiriyor. Özdilek Sanat Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Anadolu Üniversitesi eski Rektörü Engin Ataç, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şairler ve Eskişehirli şiir severler katıldı.

“Bu şehre her şey çok yakışıyor”

Etkinlik öncesinde 12. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması’nın onur konuğu Tuna Kiremitçi, okurları için kitaplarını imzaladı. Törende ilk konuşmayı Uluslararası Şiir Buluşması Sanat Direktörü Haydar Ergülen yaparken, “Bu şehre her şey çok yakışıyor. Şiir de yakışıyor, sanat da yakışıyor. Demokrasinin, laikliğin, cumhuriyetin en çok yakıştığı kentlerden birisi Eskişehir. Başkanlarımız da bu kente çok yakışıyor, Ahmet Başkan da çok yakışıyor. Bu yıl şehrimizin de çocuğu olan Tuna Kiremitçi onur konuğumuz. Demokrasinin, cumhuriyetin, laikliğin Eskişehir’den tüm Türkiye’ye yayılmasını diliyorum” dedi. Onur konuğu Tuna Kiremitçi yaptığı konuşmada, “Bugün yaşadığım duyguları belki bir romanın içerisinde belki bir şiirin içinde daha kapsamlı ifade edeceğime söz veriyorum” diyerek Eskişehir için yazdığı şiirini okudu.

“Seçkinlerin değil Eskişehir halkının sahiplendiği etkinlikler oldu”

Tepebaşı Belediyesi tarafından uluslararası ölçekte yapılan üç sanat etkinliklerinin fikrinin ortaya çıkış hikayesini anlatan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise, “Bu sanat etkinlikleri seçkinlerin değil Eskişehir halkının sahiplendiği etkinlikler oldu. Bu da bize mutluluk veriyor. Gerçekten elimizde çok güzel bir koleksiyon var. Bunların hepsi bu şehirdeki insanların sanata nasıl destek verdiklerini gösteriyor. Eskişehir’de özel bir kültür yaratıldı. Bu özel kültürün yaratılmasına siz Eskişehirliler destek verdiniz, sahip çıktınız ve bugünlere getirdiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben bu sempozyumun da başarılı geçeceğine inanıyorum” dedi.