'Sanayi alanlarımızı 5 yılda 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz'

EKONOMİ / KOCAELİ

Organize sanayi bölgelerinin yeni yatırımlar ve genişleme için arazi talebi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda karşılık buldu. OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı, Gebze Güzeller OSB (GGOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan ve Dilovası OSB (DOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa R. Türker’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile 98 OSB Başkanları ve yöneticileri katılım sağladı.

OSB'lerin depreme hazırlık çalışmaları sürüyor

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından OSB'lerin eşleştirilerek yardım ve dayanışma hattının kurulduğunun hatırlatıldığı toplantıda 6 bini üzerinde konteynerden oluşan yaşam alanlarını da kurulduğu hatırlatıldı. 2023 yılının ilk 8 ayında Türkiye'nin ekonomik yükünü üstlenen sanayi sektöründe yaşanan gelişimlerin paylaşıldığı istişare toplantısında sanayicilerin 345 talebinin takiplerinin yapıldığı açıklandı.

Marmara Bölgesi’nin Türk sanayisinin taşıyıcı kolonu olduğunu söyleyen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, olası deprem tehlikesine dikkat çekti. Kütükçü, “Devlet-sanayici el ele vererek organize sanayi bölgelerimizi olası bir Marmara depremine karşı daha güvenli hale getirmek zorundayız. 1 milyona yakın kişiyi istihdam ediyoruz. Bu şartlar altında Marmara Bölgesi’nde konut sağlamlığı kadar sanayi alanlarındaki deprem direncinin de konuşulması gerek. Bu anlamda deprem planlamalarına, OSB’leri ve diğer sanayi alanlarını da dahil etmek zorundayız” dedi.

Çözüm için bundan sonraki planlamalarda bölgedeki mevcut yatırımları daha güvenli hale getirmenin ve yeni yapıları daha sağlam inşa etmenin bir görev olduğunu söyleyen Başkan Kütükçü, “Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin sanayi yükünü hafifletmeye yönelik stratejilerimiz olmalı” dedi.

Sanayi yükünü hafifletecek stratejiler hazırlanmalı

Bölgeyi orta-yüksek ve teknoloji üreten bir sanayi alt yapısına kavuşturmanın Marmara’daki yeni hedef olması gerektiğini aktaran Kütükçü, “Ülkemizin selameti ve ekonomimizin güvenliği için bölgede yaşanan sıkışmayı, planlı bir şekilde daha güvenli olan yeni akslara kaydırmak zorundayız” dedi. Kütükcü, “Yeni sanayi akslarındaki yatırım alanlarını, demiryolu ve diğer ulaşım imkanlarını, OSB’lerin iltisak hatlarını, eğitim altyapılarını, sosyal yaşamı kapsayan makro plana ihtiyacımız var.”

Bürokratik engeller hedef yolunu kesiyor

“OSB'ler olarak güçlü ve üreten bir aileyiz” mesajını veren Başkan Kütükcü, camianın öncelikli taleplerini açıkladı. Tüm OSB'leri genişlemek ve büyümek istediğini ileten Kütükcü, “Ancak biz yeni genişleme alanı açmakta bürokrasiye takılıyoruz. Bu durum da Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yatırım üretim ve istihdam planı ile örtüşmüyor. Mevcut yatırımlarımızı büyütmeden kalkınma hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil” dedi.

Bir diğer taleplerinin ise OSB Uygulama Yönetmeliği'nin bir an önce yayınlanması olduğunu vurgulayan Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu konudaki desteklerini beklediklerini dile getirdi. Kütükcü, OSB Kanunu'nu da bu dönemde tekrar ele alarak güncel bir şekilde Bakanlık ile birlikte sanayi camiasına sunmak istediklerini söyledi.

Rakamlarla Marmara Bölgesi’nin sanayi gücü

Marmara Bölgesi’ndeki organize sanayi bölgelerinin aynı zamanda Türk sanayisinin lokomotifi olduğuna dikkat çeken Kütükcü, bölgeye dair şu rakamları paylaştı: “Marmara Bölgesi’ndeki 11 şehirde 75’i faal olmak üzere 98 organize sanayi bölgesi (OSB) var. 75 OSB’de 33 bin 724 fabrika üretim yapıyor. 81 ildeki tüm OSB’lerde 67 bin fabrika olduğu düşünüldüğünde toplam fabrikaların yarısının Marmara Bölgesi'nde olduğunu görüyoruz. 81 ildeki tüm OSB’lerde sağlanan 2 buçuk milyon istihdamın 938 bin 633’ü, yani yüzde 37.5’i Marmara Bölgesi’nde. Marmara Bölgesi’ndeki OSB’ler Türkiye’deki tüm OSB’lerdeki toplam üretimin yüzde 33’ünü gerçekleştiriyor.

Marmara Bölgesi'nin lokomotifliği güçlenecek

Toplantıya katılarak OSB’lerin taleplerini dinleyen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, OSB’lere Türk sanayisine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti. “Sanayiciler bu memleketin gerçek kahramanlarıdır” diyen İnan, reel sektörün dünya ekonomisinde ağırlığını hissettireceği yeni bir döneme girileceğine inandığını belirtti. İnan, bu dönemde Marmara Bölgesi’nin hem Türk sanayisindeki liderliğini koruyacağını hem de dünyadaki ağırlığını artıracağını vurguladı.

Biraz daha çalkantılı bir dönemin içerisinde olduklarını ve önümüzdeki dönemde bu çalkantıların artıp azalarak devam edebileceğini öngördüklerini dile getiren İnan, “Bizler millet olarak esnek ve çevik özelliğimizi devam ettirerek çalışmayı sürdürmeliyiz. Marmara Bölgesi'nin Türkiye'deki lokomotifliğini güçlendirerek devam edeceğini söylemek istiyorum” dedi.

Oruç Baba İnan, OSBÜK Başkan Kütükcü’nün yeni sanayi alanı ve OSB’lerin genişleme taleplerine yönelik ise şunları söyledi: “Sanayi alanlarımız şu an toplam Türkiye yüzölçümünün binde 4’ünü oluşturuyor. Bunu 5 yıl içinde iki katına, yani binde 8’e çıkarmayı hedefliyoruz. Buna ihtiyaç gerçekten var. Ayrıca OSB Uygulama Yönetmeliğini de çalışıyoruz, kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız."