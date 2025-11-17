Sanayi Kampüsü’nde kazan operatörü sınav alanı yapılacak

ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) bünyesindeki Adana Sanayi Kampüsü Mesleki Eğitim Merkezi ile Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (KBSD) arasında, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgeli kazan operatörü eğitim ve sınav merkezi kurulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ile KBSD Başkanı Hamdi Hoplamaz imza attı. Protokole göre Adana Sanayi Kampüsü’nde sıcak su kazanı operatörü, buhar kazanı operatörü ve kızgın yağ kazanı operatörü alanlarında mesleki yeterlilik sınav alanları oluşturulacak.

İmza töreninde konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, mesleki eğitimin sanayi için önemini vurgulayarak, “Bu işbirliği sayesinde bölgemizde önemli bir eksikliği gidermiş olacağız. Adana’yı, kazan operatörlüğü alanında yetkin personelin yetiştirildiği bir merkez haline getirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. KBSD Başkanı Hamdi Hoplamaz ise merkezin sektöre sağlayacağı katkılara dikkat çekerek, “Merkez, sektörümüzün standartlarını yükseltecek ve operatörlerin belgeye erişimini kolaylaştıracak” diye konuştu.

Türkiye’deki 3’üncü merkez olacak

Kurulacak merkez; İstanbul ve Konya’dan sonra Türkiye’deki 3’üncü merkez olma niteliğini taşıyor. Bölgesel bir ihtiyacı karşılayacak olan merkez, özellikle Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerindeki operatörlere ulusal düzeyde hizmet sunarak belge alım süreçlerini kolaylaştıracak. Ayrıca sektörde nitelikli ve belgeli personel sayısının artırılmasına katkı sağlayacak.