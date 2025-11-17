  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Sanayi Kampüsü’nde kazan operatörü sınav alanı yapılacak
Takip Et

Sanayi Kampüsü’nde kazan operatörü sınav alanı yapılacak

Adana Sanayi Odası (ADASO) bünyesindeki Adana Sanayi Kampüsü'nde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgeli kazan operatörü eğitim ve sınav merkezi kurulacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sanayi Kampüsü’nde kazan operatörü sınav alanı yapılacak
Takip Et

ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) bünyesindeki Adana Sanayi Kampüsü Mesleki Eğitim Merkezi ile Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (KBSD) arasında, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgeli kazan operatörü eğitim ve sınav merkezi kurulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ile KBSD Başkanı Hamdi Hoplamaz imza attı. Protokole göre Adana Sanayi Kampüsü’nde sıcak su kazanı operatörü, buhar kazanı operatörü ve kızgın yağ kazanı operatörü alanlarında mesleki yeterlilik sınav alanları oluşturulacak.

İmza töreninde konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, mesleki eğitimin sanayi için önemini vurgulayarak, “Bu işbirliği sayesinde bölgemizde önemli bir eksikliği gidermiş olacağız. Adana’yı, kazan operatörlüğü alanında yetkin personelin yetiştirildiği bir merkez haline getirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. KBSD Başkanı Hamdi Hoplamaz ise merkezin sektöre sağlayacağı katkılara dikkat çekerek, “Merkez, sektörümüzün standartlarını yükseltecek ve operatörlerin belgeye erişimini kolaylaştıracak” diye konuştu. 

Türkiye’deki 3’üncü merkez olacak

Kurulacak merkez; İstanbul ve Konya’dan sonra Türkiye’deki 3’üncü merkez olma niteliğini taşıyor. Bölgesel bir ihtiyacı karşılayacak olan merkez, özellikle Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerindeki operatörlere ulusal düzeyde hizmet sunarak belge alım süreçlerini kolaylaştıracak. Ayrıca sektörde nitelikli ve belgeli personel sayısının artırılmasına katkı sağlayacak.

Şehirler
G3 Forum Girişimcilik Zirvesi Kocaeli’de gerçekleşti
G3 Forum Girişimcilik Zirvesi Kocaeli’de gerçekleşti
Erdem Naltekin, İMO Konya Şubesi Başkan Adaylığı'nı açıkladı
Erdem Naltekin, İMO Konya Şubesi Başkan Adaylığı'nı açıkladı
Otomotiv devi VADEN dünyanın iki büyük fuarında boy gösterdi
Otomotiv devi VADEN dünyanın iki büyük fuarında boy gösterdi
Polisan Holding, 3. çeyrek gelirini 1,6 milyar TL olarak açıkladı
Polisan Holding, 3. çeyrek gelirini 1,6 milyar TL olarak açıkladı
Yaşar Üniversitesi yeni nesil eğitim binasının açılışını gerçekleştirdi
Yaşar Üniversitesi yeni nesil eğitim binasının açılışını gerçekleştirdi
Uludağ Elektrik’ten sanayi ve iş yerlerine indirimli elektrik modeli
Uludağ Elektrik’ten sanayi ve iş yerlerine indirimli elektrik modeli