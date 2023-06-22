Sanayi kenti Düzce, artık ekoturizme odaklanacak

“Düzce’nin Sahip Olduğu Ekoturizm Potansiyeli” konulu panelin açılışında konuşan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, kentin sanayide doyma noktasına geldiğini, artık ekoturizme odaklanacaklarını söyledi.

Ekoturizmin her mevsim yapılabilen, doğaya saygılı, çevre, tarihi ve kültürel değerleri içeren, yerel halkın da ekonomisine katkı yapan bir turizm türü olduğunun altını çizen Bıyık şöyle konuştu: “Yapılan araştırmalar 2022 yılında küresel ekoturizmin 212 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını ortaya koyuyor. Ekoturizm boyutunun 2032 yılında 838 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ekoturizme bakınca sportif aktiviteler, tarım turizmi, doğa ve sağlık bazlı tüm etkinlikleri kapsadığını görüyoruz. Biz de artık spor, tarım ve turizme ağırlık vererek Düzce’nin turizmden aldığı payı büyütmeyi hedefliyoruz. Bu konuda bir ilke imza atarak TSO bünyesinde Turizm Ar-Ge bölümü kurarak koordinatörlüğüne de deneyimli turizmci Ömer Özcan’ı atadık.”

Bolu-Düzce turizm yolu kardeşliği

Düzce- Beykent-Bolu-Abant arasında yapımı devam eden yolun turizm güzergahı olarak belirlenmesi için Bolu ile ortak hareket ettiklerini vurgulayan Bıyık şöyle devam etti: “Düzce-Beyköy-Abant yolunun bir an önce yapılmasını için Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy ile görüştük. Yakında bu konuda olumlu bir adım atılmasını bekliyoruz. Meseleye Bolu ve Düzce arasında gereksiz rekabet yerine, ‘kazan-kazan’ formülüyle iş birliği mantığıyla çözüm odaklı olarak yaklaşıyoruz. Bölge olarak Ankara ve İstanbul’un tam ortasındayız ve doğal güzelliklerimizle binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapabiliriz.”

Bungalov ve termal yatırım

Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait Bahçeşehir Bölgesi, Nalbantoğlu Mahallesi'ndeki araziyi 49 yıllığına kiralayan Düzce TSO Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, burada ekoturizme uygun yatırım yapacak. Canpolat, söz konusu arazide yaban mersini yetiştirip, arazi üstünde bir restoran ve 30 bungalov dahil olmak üzere ilk etapta 15 milyon liralık bir yatırım yapacağını belirtip “Yapacağımız yatırımın ormanlık bölgenin doğasıyla uyumlu ve sürdürülebilir olmasına dikkat edeceğiz” diyor.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan ise Hacıyakup Köyü Merası Aksu Deresi’nin kenarında yerin 125 metre altından 45,3 derece sıcaklıkta termal su rezervini açığa çıkardıklarını hatırlatarak “Yeni termal su keşfinin ardından ilçemizin sağlık turizmi alanındaki potansiyeli daha da büyüdü. Uzmanlar, söz konusu bölgenin 2 No’lu sondaj kuyusunda çıkan suyun kalitesini inceleyip bir rapor hazırladı. Rapora göre, suyun kalitesi termal turizme son derece uygundur. Termal suların sağlık turizminde değerlendirilmesi için tesisleşme noktasında yatırımcıları bekliyoruz. Belediye olarak, buraya gelecek yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız” diye ekliyor.

Panelden somut öneriler çıktı

Düzce TSO evsahipliğinde odanın toplantı salonunda gerçekleşen “Düzce’nin Sahip Olduğu Ekoturizm Potansiyeli” konulu paneli turizm ve ekonomi yazarı Kerem Köfteoğlu yönetti. Panele gazeteci Aylin Saraçoğlu, Mehmet Ali Doğan, Sebahattin Ercan, Ecem Ercan Adanır ve Ersin Ayvacı konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılarla katılımcılar arasında karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen panelden Düzce için uygulanabilir şu somut öneriler dile getirildi:

Turizmi bir orkestra şefi gibi yönetecek, kamu ve tüm paydaşların görüşleri doğrultusunda işleri tek elden yönetecek Turizm Koordinatörü belirlenmeli.

Bolu-Düzce’nin öncülüğünde bölgeye daha fazla turist çekmek adına, sahip olunan turistik ürünleri ortak akılla birlikte vitrine çıkaracak Bölge Turizm Birliği kurulmalı.

Kayseri Belediyesi bünyesinde türünün ilk örneği olarak oluşturulan Erciyes AŞ benzeri bir örgütlenmeye gitmenin yolları araştırılmalı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, acı bal yiyerek bayılan 'Balkız' adı verilen bozayının bir heykelinin yapılıp, bayıldığı bölgeye yerleştirilmesi tanıtıma olumlu katkı sağlayabilir.

Günümüzde dizi ve belgeseller bir bölgenin tanıtımında önemli bir rol oynuyor. Düzce’nin tanıtımında dizi, belgesel ve sosyal medya mecraları etkin şekilde kullanılmalı.

Orman varlığıyla öne çıkan Düzce doğaseverlere; Japonya’da doğup, dünyaya yayılan, ‘Orman Banyosu’ seçeneğini sunulup, temiz ve adil gıdaya erişimi içeren Yeryüzü Pazarları da açılmalı.