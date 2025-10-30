“Sanayi odası; birlik, beraberlik ve çözümün öncüsü olacak”

Mersin Sanayi Odası Platformu üyeleri Dicle Group Genel Müdürü Serdar Yıldızgörer, Orgun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Orgun ve Teknik Masura Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kıraç Mersin Sanayi Odası’nın iş dünyasına ve kent ekonomisine yapacağı katkılara dair açıklamalarda bulundu. Mersin’in sanayi ve ticarette ivme yakalayarak ülkemizin hızla yükselen yıldızlarından bir tanesi haline geldiğini söyleyen Dicle Group Genel Müdürü Serdar Yıldızgörer, “Özellikle son yıllarda Mersin’e sadece insan göçü gelmiyor, sanayi göçü de başladı. Mersin dışından birçok firma liman avantajlarından yararlanmak için organize sanayi bölgelerine yatırım yapmaya başladı. Mersin sanayicisinin sorunlarının çözülmesi için sanayi odasının kurulmasının şart olduğuna ve birlik beraberliğin öncüsü olacağına inanıyorum. Herhangi bir ayrım, ayrıştırma olmadan, bir ve beraber şekilde hem yeni kurulacak Mersin Sanayi Odamız, hem mevcut Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Deniz Ticareti Odası, Mersin Ticaret Borsası, AKİB ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber, birlik olarak Mersin’in gelişimi ve hızının artması için lobi faaliyetlerine devam edeceğiz. Bu anlamda Mersin’deki bütün sanayicilerimizi Mersin Sanayi Odası Platformu’na destek olmaya davet ediyorum” dedi.



Sorunlar daha hızlı çözülecek

Kentin, tarım, lojistik, turizm ve sanayi alanlarında büyümeye devam ettiğini aktaran Teknik Masura Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kıraç, “Son 10 yılda kentimizde artmaya başlayan organize sanayi bölgeleri yatırımları ile sanayi kuruluşlarının sayısı arttı. Bu da yeni bir çatı altında faaliyetlerimize devam etmenin zorunluluğunu getirmiştir. Artan sanayi hacmi yeni sorunları beraberinde getirmiştir. Sanayi Odası çatısı altına girdiğimizde bazı sorunların daha hızlı çözülmesini sağlamış olacağız. Akdeniz’e açılan en büyük kapı olan ilimizde sanayicilerin daha rahat yatırım yapması, kuruluş zamanlarında daha fazla destek görmesi, yanlış yatırımların planlama ile doğru yatırıma dönüşeceği kanaatindeyim” dedi.



“Kentimiz büyüdüğü zaman herkesin refahı artmış olur"

Sanayi odasının kentin üretimine ve Türkiye'nin ekonomisine katkılar sunacağını belirten Orgun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Orgun ise şu sözleri kullandı: “Mersin olarak, ülkemizin geleceğinde büyümesine ve daha fazla kalkınmasına daha fazla katkı sunmak istiyoruz. Mersin, 2001 yılına kadar tarımdan dolayı bol işçi göçü alan bir kentti, yalnız 2001 ekonomik krizinden sonra lojistik ve üretim öne çıkmaya başladı. Kentimizin önünün daha fazla açılması için ‘ben’ değil, ‘biz’ kavramları üzerinde durmamız gerekiyor. Birbirimizi rakip görmek yerine destek olmamız gerekiyor, çünkü kentimiz büyüdüğü zaman herkesin refahı artmış olur. Mersin’i ne kadar büyütebilirsek; o kadar ülkemize ve insanımıza hizmet vermiş oluruz.”