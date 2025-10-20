 “Sanayi odası, Mersin için geç kalınmış bir gerekliliktir”

Mersin sanayicisinin uzun yıllar sanayi odasının kurulmasını istediğini belirten AKİB Koordinatör Başkanı ve Tat Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, bu düşünceyi desteklediklerini söyledi. Sanayicinin sorun ve iş geliştireceği alanların birbirine çok yakın olduğunu dile getiren Memiş, “Her ne kadar farklı sektörleri bir araya getiren oda içinde olsak da yapacağımız tüm çalışmalar mevcut çatı altındaki tüm sektörlere fayda sağlayacak. Sanayicimizi daha iyi yerlere getirecek bir süreci başlattık. Sanayi ve ticaret odalarının efektif çalışabilmesi için geliştirici süreçlere girilmeli. İlerlemeye odaklanıp takip yapacak bir ekibin olması önemli. Bu ekip de memleketin sanayicilerinden oluşacak. Bunu daha geliştirecek bir alan kazanılırsa, tüm süreçler daha başarılı ve etkili olacaktır” dedi.



“Avrupa’da kapanması muhtemel sanayi şirketlerini ikame edebiliriz”

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve MENAS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz ise Mersin Sanayi Odası’nın, ticaret odasıyla birlikte bir hizmet yarışına vesile olacağına dikkat çekti. Türkiye ve Mersin’in sanayi faaliyetlerinin nitelikli şekilde yürütülebileceği bir lokasyonda yer aldığına işaret eden Gürüz, “Bunu iyi değerlendirmeliyiz. Önümüzdeki süreçte Avrupa’daki bazı sanayi şirketlerinin kapandığına şahit olacağız ve biz bunları ikame edebilecek güce sahibiz. Zira Mersin; konum, liman ve iş gücü başta olmak üzere birçok avantaj barındırıyor. Sanayi odamızın da bu yönde faaliyet yürütmesi, şehrimize ciddi katkı sağlayacaktır. Sanayi odası ile kazanan Mersin olacak. Şehrimizde daha fazla STK’nın olması nicelik ve nitelik anlamında olumlu geri dönüşler sağlayacaktır” diye konuştu.



“Farklı sorunlarının aynı kategoride çözülmesi imkânsız”

Mevcut ticaret ve sanayi odalarındaki üye yoğunluğu nedeniyle, sorunların sağlıklı şekilde çözülemediğinin altını çizen Aker Tarsus Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erkoç da şunları kaydetti: “Sanayi odasının kurulumu, iş birlikteliği gibi düşünülmeli. Çünkü sanayi odası, ticaret odasının yükünün hafifletilmesi, sanayicilerin sıkıntılarının birinci elden halledilmesi demek. Sanayici ile ticaret erbabının farklı sorunlarının aynı kategoride çözülmesi imkânsız. Ayrıca sanayicilerin hangi sektörde oldukları önemli değil. Yapılanma itibariyle sanayicinin problemleri çok farklı ama genel kapsamda çözüm aynı. Biz tek bir çatı altında buluşmalıyız. STK’lar, ‘Şehri nasıl kalkındırırız?’ sorusuna yanıt aramalıdır. Bu açıdan Mersin Sanayi Odası, kentimiz için geç kalınmış bir gerekliliktir.”