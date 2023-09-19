Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Coştu, TÜBİTAK Fen Lisesi açılış törenine katıldı

EKONOMİ / KOCAELİ

TÜBİTAK Gebze Kampüsü Marmara Teknokent Kuluçka binasında düzenlenen TÜBİTAK Fen Lisesi’nin 3. dönem eğitim öğretim yılı açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ile Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerinin TEKNOFEST Projelerinin ve Görsel Sanat ürünlerinin sergilendiği stantları gezerek öğrencilerin her birini tebrik ettiler. TÜBİTAK Gebze Kampüsünde gerçekleştirilen törene Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Zekeriya Coştu ile Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve eşi Emine Mandal, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, TÜSSİDE Müdürü İsmail Doğan, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Teknoloji Eğitimleri Daire Başkanı Sümeyye Elif Subaşı, TÜBİTAK Marmara Teknopark Genel Müdürü Mehmet Ali Okur, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, TÜBİTAK Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal İşler, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, kurum müdürleri, TÜBİTAK Fen Lisesi Müdürü Dr. H. Ahmet Yıldırım, davetliler, öğrenci ve veliler katıldı.

“Türkiye son 20 yılda çok büyük bir ilerleme kaydetti”

Türkiye Yüzyılı’na vurgu yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu şu sözleri kaydetti: “Türkiye Yüzyılı’nın başlangıç yılındayız. ‘Türkiye Yüzyılı’ dediğimiz kavram aslında takvimlerde, bir sayının daha artması, 100’ün 101 olmasından ibaret değil. Türkiye gerçek anlamda yeni bir yüzyıla giriyor. Bu hem Türkiye'nin öneminde son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük katılımın tekabül ettiği bir nokta. Türkiye son 20 yılda çok önemli bir ilerleme kaydetti. Türkiye’de 100’ü bulan teknoparklarımız var. Kocaeli’de yaklaşık 10 bin teknoloji şirketi, yaklaşık 60 bin araştırmacı insan kaynağıyla teknoloji üretiyor. Şimdiye kadar 50 binden fazla teknoloji, ARGE projesini hayata geçirdiler. Türkiye’de 208 üniversitede dünya ölçeğinde, kalibresinde binlerce on binlerce araştırmacılarımız var. Araştırma altyapılarımız Türkiye’ye değer katıyor. Her alanda ama özellikle teknolojide çok önemli bir ilerleme kaydetti ve bir kırılma noktasına geldi. O kırılma noktası da tam olarak Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yani 2’nci yüzyıla tekabül etti. Diğer taraftan aslında dünya da çok önemli bir kırılım içerisinde. Birçok sektörde, birçok alanda paradigmalar değişiyor, dolayısıyla dünya da aslında yeni bir yüzyıla giriyor. Bu da Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına tekabül etmiş durumda. Bu dönüşüm aslında bizler için, bizim gibi ülkeler için, yeni fırsatlar, yeni oyun alanları, yeni fırsat alanları doğuruyor. Biz de bunu çok iyi değerlendirdiğimiz takdirde gerçek anlamda Türkiye yepyeni bir yüzyıla giriyor olacak" dedi.

“Bilim, sanayi ve teknoloji arzumuz, hayalimiz neredeyse 150 yıldır devam etmekte”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise, “Hepinizin bildiği gibi biz köklü bir medeniyetin mensubu hatta lideriyiz. Dünyadaki son evrensel ve emperyal imparatorluğun da sahibiyiz. Ne var ki sanayi devrimini gerçekleştiremeyerek büyük bir imparatorluğun çöküşünü hazırladık ve bilim, sanayi ve teknoloji arzumuz, hayalimiz neredeyse 150 yıldır devam etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma serüvenine 100 yıldır devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir milli teknoloji hamlesi ortaya koydu ve yeni baştan kendi değerleri üzerinde yükselen diriliş ve kıyam başlattı. Bu diriliş ve kıyam aslında bize teknoloji ve gelişmenin kapılarını açtı çünkü öz güvenimizi kaybetmiştik. Biz yeni baştan öz güvenimizi kazanıyor ve kodlarımızı hatırlıyoruz tarihimizle, medeniyetimizle buluşuyoruz ve diğer taraftan da evrenseli asla gözümüzden kaçırmıyoruz. Geneli dikkate alıyoruz, yerel değerleri önemsiyoruz, yaşatıyoruz ama evrenseli her daim gözümüzün önünde tutuyor ve evrenselle yarışma hali içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Tam bağımsız Türkiye; kendisine yetebilen, medeniyet havzasına gönül coğrafyasına hitap edebilendir diyen Vali Yavuz: “Sadece bizim gibi düşünen, inanan insanlar için değil tüm insanlık için bir medeniyet ve insanlık inşa eden yeni bir yaklaşımı da ortaya koyuyoruz. Bütün bu rolleri oynayabilmemiz için de bilim, sanayi ve teknolojideki gelişimlerimizi tamamlamak, kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabildiğimiz gibi medeniyet coğrafyamıza ışık saçmak, onların ihtiyaçlarına da cevap vermek bizim en büyük ideal ve hayallerimizdendir.”

"Fen liselerimiz temel bilimlerin gelişmesi noktasında çok ciddi katkı sunacaktır"

En büyük sorunlarımızdan bir tanesi; temel bilimlerdeki geri kalmışlığımızdandır diyen Vali Yavuz: Fen liselerimizin bu anlamda özellikle temel bilimlerin gelişmesi noktasında da çok ciddi katkı sunacaklarına inanıyorum. TÜBİTAK’taki araştırmacılarımızın, yöneticilerimizin, hocalarımızın ne kadar büyük hizmetler yaptığını yakinen biliyor ve kendilerine gerçekten hürmet ve saygılarımı iletiyorum. Bu kurum Türkiye’nin yüz akı bir kurumdur. Ayrıca TÜBİTAK’ın Kocaeli’de bulunması bilim, sanayi ve teknoloji şehri olduğu kadar bilişim ve inovasyon merkezi olarak Türkiye’nin dünya ile yarışan yüzü Kocaeli’de olması yine çok anlamlı.

"Kocaeli’nin dış ticaret hacmi 110 milyar dolar"

Kocaeli hakkında bilgiler paylaşan Vali Yavuz, “Kocaeli şu an itibariyle Türkiye dış ticaret hacminin %17’sini tek başına karşılıyor. Yaklaşık 40 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir şehirden bahsediyoruz. Yaklaşık 110 milyar dolar dış ticaret hacmi olan bir şehirden bahsediyoruz. Bilim, sanayi, teknoloji ve yüksek teknoloji ile uğraşan bir şehirden bahsediyoruz. Bilişim Vadisi yani bilişimin başkentinden bahsediyoruz. Yerli otomobilimiz olan TOGG’un da tüm fikri mülkiyet hakkının burada oluşturulduğunu da hatırlatmak istiyorum. İşte siyasal iktidarların bize yapabileceği en önemli şey vizyon ortaya koymaktır, kaynak ve personel tahsis etmektir, bizim görevimizde bu hedefe doğru yoğun bir şekilde çalışmaktır. Biz sizlere güveniyoruz, tarihimize, geçmişimize, dün yaptıklarımıza güveniyoruz, bugün ve yarın yapacaklarımıza daha fazla güveniyoruz. Biz çünkü büyük bir milletiz, biz Türk Milletiyiz.” dedi.

9. sınıf öğrencilerinin sınıf şubeleri belirlendi

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Zekeriya Coştu ve Vali Seddar Yavuz ile protokol üyeleri bu yıl 31. TÜBİTAK ulusal bilim olimpiyatlarında birinci aşamayı geçen öğrencileri tek tek sahneye davet ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çekildiler. Daha sonra 9. Sınıf öğrencilerinin sınıf şubelerinin belirlenmesi için kura çekimi; ilk Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu daha sonra Vali Seddar Yavuz ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından yapıldı. Açılış töreninin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ve Vali Seddar Yavuz ile protokol üyeleri TÜBİTAK Fen Lisesini ve öğrencilerin barınacakları yurt binalarında incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.