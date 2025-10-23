Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Buluşması Kocaeli’de gerçekleşti

Kocaeli

Kocaeli Valiliği öncülüğünde, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinasyonunda Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı(MARKA), Gebze Organize Sanayi Bölgesi iş birliği ile düzenlenen SANTEK Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Buluşması, Vali İlhami Aktaş’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Sanayi ile üniversite iş birliğini güçlendirmek, yeni teknolojik gelişmeleri ve destek mekanizmalarını paylaşmak amacıyla Gebze Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde düzenlenen programa; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıraKocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hüseyin Sınırcı, Ticaret İlMüdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, sanayi kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Program kapsamında “Sanayide Yapay Zekâ ve Dijital Dönüşüm Uygulamaları”, “Yapay Zekâ İle Dönüşen Sanayi: Geleceğin Üretim Kültürü”,“Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Güncel Destek Çağrıları”, “Kalite Yönetimi ve Sertifikasyon Süreçleri”, “Üniversite–Sanayi İş birliği Kapsamında Laboratuvar, Eğitim ve Proje Destekleri” ile “Sanayi Alanında Nitelikli İstihdam ve Staj Fırsatları” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.