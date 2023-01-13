“Sanayici baca filtrelerini çalıştırmalı”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da sanayinin gelişmesi için iki lokasyondan birisi olarak gösterilen Kestel’de Belediye Başkanı Önder Tanır önemli bir çıkışa imza attı. 1 megavatlık kurulu gücü ile belediyenin kendi elektriğini ürettiğini ve çevreye karşı hassas davrandıklarını belirten Başkan Tanır, “İlçemiz’de 3’ü OSB olmak üzere 4 sanayi alanı var. Kestel’in en büyük sorunu hava ve su kirliliği haline dönüştü. Bizim yeni sanayi alanından önce bu durumu konuşmamız gerekli. Sanayi karşıtlığı yapmak için bunları söylemiyorum. Ülkemizin şehrimizin gelişmesi için sanayiye ihtiyaç var ama önce elimizdekileri rehabilite edebilmeliyiz. Yaşanan bu kirlilik hayat kalitesine de direkt etkiliyor. Başta tekstil fabrikalarının bacaları ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalar ile daha iyi bir noktaya geldik. Sanayicimizden bacalara takılan filtreleri çalıştırmasını ve bakımını yapmasını istiyoruz. Görülen o ki, yaşamış olduğumuz kirliliğin önemli sebeplerinden bir tanesi, takılan filtrelerin çalıştırılmaması ve bunların bakımlarının yaptırılmamasıdır. Sanayicilerimiz, insanların temiz hava alma hakları konusunda kul hakkına girmesinler. Biz bunların denetimini yapıyoruz ama caza yazma yetkimiz yok. Sadece ilgili bakanlığa iletebiliyoruz” dedi.

“Mevcut sanayi rehabilite edilmeli”

Kestel’in Soğuksu Bölgesi’nde planlanan yeni sanayi alanı hakkında da konuşan Belediye Başkanı Önder Tanır, “Bizim mevcut sanayi alanlarımızdaki tesislerimizi rehabilite etmemiz, onların teknolojik olarak modernleşebilmesine olanak tanımamız lazım. İlçemizdeki 1 nolu OSB’nin Soğukkuyu bölgesine taşınmasını, mevcut sanayi alanında bir rekreasyon projesi oluşturmak kaydıyla olumlu bakıyoruz. Mevcut sanayi alanını insanlar için yeni nefes alma alanına dönüştürürken taşınma dolayısıyla birçok tesisin de teknolojisini geliştirme yolu açılacak. Ama ilçemizde 5. sanayi alanına karşı tutumumuz oldukça net” ifadelerini kullandı.