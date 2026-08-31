Sanayici Fırat Karalı hayatını kaybetti

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ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclis Başkan Yardımcısı Fırat Karalı hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan 74 yaşındaki Karalı, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. KSG Makine Sanayi firmasının kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Fırat Karalı’nın vefatı, sanayi camiasında üzüntüyle karşılandı.

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Karalı, Afşın-Elbistan Termik Santrali, TEMSA gibi sanayi tesislerinde başladığı iş hayatına KSG Makine’yi kurarak devam etti. Japon iş makineleri için Adana’da üretim yapan ve Avrupa’ya ihracat gerçekleştiren Karalı, çok sayıda insana iş olanağı sağlayarak istihdama katkıda bulundu.

Karalı’nın cenazesi 31 Ağustos’ta ikindi namazından sonra Adana Kabasakal Mezarlığında defnedilecek.