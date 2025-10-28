Sanayici iş gücünü dışarıdan ithal ediyor

İZMİR / EKONOMİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ekim ayı olağan meclis toplantısında Türkiye’de iş gücü açığının giderek büyüdüğünü vurgulayan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akdaş, “Sanayicilerimiz artık Ukrayna’dan, Özbekistan’dan, Hindistan’dan iş gücü getirmeye çalışıyor. Ben kendi firmamda 25 kişi aradım, bulamadım. Şimdi Türkmenistan’dan 200 kişi için başvuru yaptım, gelmeye başladılar. Türkiye’nin en temel sorunu bu” ifadelerini kullandı.

OECD’nin “Ne İşte Ne Okulda 2024” raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akdaş, raporda Türkiye’nin genç işsizlik ve eğitim dışı kalma oranında ilk sırada yer aldığını söyledi. Akdaş, 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 31,35’inin ne eğitimde ne de istihdamda bulunduğunu belirterek, “Yaklaşık iki buçuk milyon gencimiz ne işte ne okulda. Sanayici nitelikli eleman bulamazken, bu kadar çok gencin sistemin dışında kalması ülke ekonomisi açısından büyük bir kayıptır. Bu tablo milli gelirimizin düşmesine de neden oluyor. Şu anda sanayicilerimiz Ukrayna'dan, Özbekistan'dan, Hindistan'dan çalışan iş gücü getirmeye çalışıyor. Ben kendi firmamda 25 tane adama ihtiyacım vardı, bulamadığım için Türkmenistan'dan şu anda müracaat yaptım. 200 tanesi gelmeye başladı. Yani Türkiye'nin temel sorunu maalesef bu. Eğitim alanında mutlaka radikal tedbirlerin alınması lazım. Yoksa yakın gelecekte çalışan ihtiyacımızı karşılayamayacağız diye düşünüyorum” dedi.

“Mesleki eğitim için düzenleyici adımlar şart”

Akdaş, "OSB'ler ile meslek liselerinin eşleştirildiği bir protokol üzerinde çalışılması gerekiyor. Meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin kendi mesleklerinde çalışma oranının çok düşük. Bu nedenle, mezunların meslekleriyle ilgili alanlarda çalışması için mutlaka, örneğin askerlikten muafiyet gibi ya da onlara özel bir asgari ücret tespiti gibi, bu tarz düzenleyici çalışmaların yapılması gerekiyor” dedi. Akdaş, ayrıca bazı meslek lisesi bölümlerinin sanayinin ihtiyacını karşılamadığını belirterek, eğitimin bölgesel sanayi ihtiyaçlarına göre yapılandırılması gerektiğinin altını çizdi.

“Üniversite-sanayi işbirliğiyle nitelikli eleman yetiştireceğiz”

EBSO'nun eğitim ve sanayi arasındaki işbirliğini artırma çalışmalarına da değinen Akdaş, Emel Akın Meslek Yüksekokulu ile yapılan protokol çerçevesinde sektörle verimli bir ortak toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Akdaş, "Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören beş öğrenciye odamızın iş vermesi kararını aldık” dedi. Sanayicinin geleceğe hazırlanması adına İzmir'deki Model Fabrika'daki faaliyetlere de değinen Akdaş, "Model Fabrika'mızda Dijital Dönüşüm Danışmanlığı'na başlandığı bilgisini paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar 3 firmaya dijital dönüşüm, 45 firmaya proje uygulamak, 131 firmaya yalınlık uygunluk gibi çeşitli danışmanlıklar verilmiştir. Sizleri de bu imkânlardan yararlanmaya davet ediyorum" diye konuştu.