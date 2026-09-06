Sanayici kendisine yol gösterecek bir deniz feneri arıyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Ahi Evran Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Murat Yazgan, Kayseri OSB Bölge Müdürü Uğur Akdeniz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, bilim insanları, sanayiciler ve konuklar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yeşil dönüşüm başta olmak üzere sanayicilerin birçok alanda desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Yalçın, “Dünya ekonomisi hızla değişmektedir. Avrupa ve Asya’daki talep daralması, ülkemizi olumsuz anlamda etkilemektedir. ABD ve Çin ticaret gerilimi ve küresel tedarik zinciri belirsizlikleri üretime yansımaktadır. Rusya-Ukrayna, ABD-İsrail ve İran çatışmalarının etkileri, sanayicilerimizin rotasını şaşırtmaktadır” dedi.

Hükümetin ekonomi alanında gerekli adımları attığını ve uygulanan mali disiplinin önemli sonuçları da beraberinde getirdiğinin altını çizen Yalçın, “Bu süreçte, sanayicilerimizin üretim ve yatırıma yönelik krediye erişimi sınırlı olmuştur. Hammaddeye erişim güçlüğü ve fiyat istikrarsızlığı sorunları yaşanmaktadır. Döviz kurunun baskılanması, enerji ve işçi maliyetlerinin yüksekliği üretimde sıkıntılar meydana getirmiştir. Sanayicilerimiz bu konjonktürde kendisine yol gösterecek bir deniz feneri aramaktadır. Enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve sanayiye özel tarifeler uygulanmasını beklenmektedir. Hammadde ve lojistik maliyetlerine yönelik desteklerin verilmesi elzemdir. SGK ve vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasını sanayicilerimiz tarafından istenmektedir. Düşük faizli ve uzun vadeli finansmanlara erişimin kolaylaştırılması sanayicilerimiz tarafından dile getirilmektedir. Dijitalleşme, teknoloji ve enerji verimliliği sağlayacak yatırımlar desteklenmelidir. Bu adımlar atıldığı takdirde sanayicilerimizin rekabet gücü artacak ve sürdürülebilir bir büyüme sağlanabilecektir” diye konuştu.

Yeşil dönüşüm tercih değil zorunluluk

İklim değişikliğinin üretim süreçlerini doğrudan etkilediğini de vurgulayan Yalçın, “Sanayimizin yeşil dönüşümü artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Hep birlikte, daha yeşil, daha güçlü ve daha rekabetçi bir sanayi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Murat Yazgan da yaptığı konuşmasında, Bakanlık olarak sürdürdükleri yeşil dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı ve düzenledikleri toplantının başarılı geçmesini diledi. Kayseri OSB’nin ev sahipliğindeki “Yeşil Sanayi Buluşmaları” etkinliği kapsamında, bilim insanları ve bakanlık yetkilileri tarafından hazırlanan projeler ve desteklerle ilgili sunumlar eşliğinde sanayicilere bilgilendirme yapıldı.