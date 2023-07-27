Sanayici yükselen maliyetlere karşı aksiyon alınmasını istiyor

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Başkan İbrahim Burkay, seçim döneminin ardından ekonomi yönetiminde yaşanan değişikliklerle birlikte yaşanan “rasyonel zemine geri dönüş” sürecini değerlendirdi. Bu süreçte fiyat istikrarının yeniden tesisi ve finansal istikrarın korunmasının en önemli beklenti haline geldiğini belirten Burkay, yüksek enflasyona karşın döviz kurlarının uzun süre sabit kalmasının ihracatçı firmaları rekabette zorladığını hatırlattı. Döviz kurları son dönemde yükselişe geçse de girdi maliyetleri ve enflasyonist ortamla mücadelenin ekonomide istikrar için temel koşul olduğuna vurgu yapan İbrahim Burkay, “Özellikle akaryakıttaki ÖTV zammı, firmalarımızın lojistik maliyetlerini ve fiyatlama davranışını olumsuz etkilemekte, dolayısıyla ihracatçılarımızın rekabet üstünlüğünü tehdit etmektedir. Bu duruma döviz kurlarında olası agresif yükselişler, petrol ve doğalgaz fiyatlarında görülebilecek yeni artışların eklenmesi durumunda, üreticilerimizin maliyet yükünün daha da yükseleceğini göz önünde bulundurmalıyız. Bu nedenle olası sürprizlerin enerji maliyetini artırmasına karşı firmalarımızın korunmasını sağlayacak aksiyonların alınması, üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik önemdedir” dedi.

“Firmaların kredi talepleri hala karşılanmıyor”

Reel kesimin yatırım, üretim ve ihracat için ihtiyaç duyduğu finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının da beklentileri arasında yer aldığına vurgu yapan Burkay, “Altını özellikle çizmek isterim ki firmalarımızın kredi talepleri maalesef hala karşılanmıyor. Özellikle bankalarımızın kredi süreçlerinde muhafazakâr tutumlarını sona erdirmelerini bekliyoruz. İyi günde olduğu gibi kötü günde de bankalarımızı reel sektörümüzün yanında olmaya, daha duyarlı ve yapıcı bir yaklaşım sergilemeye davet ediyoruz. Bu gerçekleştiği takdirde reel sektörümüz ile finans sektörümüzün işbirliğinde Türkiye’nin zorlukları aşacağımıza, yeniden hızlı ve nitelikli bir kalkınma sürecine gireceğine inanıyoruz” diye konuştu. Burkay, yatırım teşvikleri, ihracat destekleri, vergi destekleri gibi enstrümanların bu noktada çok önemli olduğuna dikkati çekti.

“Amacımız enerji teknolojilerini de üretmek”

Türkiye’nin ilk yüksek teknoloji organize sanayi bölgesi TEKNOSAB’daki gelişmelere ilişkin de bilgiler veren Başkan Burkay, bölgedeki elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını rüzgâr ve güneş başta olmak üzere çeşitli yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılamayı amaçladıklarını ifade etti. TEKNOSAB’daki sanayicilerin ortağı olduğu, bölgedeki solar enerji yatırımlarını hayata geçirecek bir şirket kurduklarını hatırlatan Burkay, “Burada bizim amacımız sadece elektrik üretmek değil, elektriği üreten teknolojiyi de üretmek. TEKNOSAB’da 800 MW güneş enerjisi yatırımı var. Bu yatırım tüketimin ancak yüzde 30’unu karşılıyor. Kalan yüzde 70’i ise dışarıda üreteceğiz. Bu da en az 1.5-2 GW anlamına geliyor. Bu süreçte dünyada bu işi en iyi yapan danışmanlarla birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.