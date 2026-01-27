Sanayiciler 2026’ya kötümser bakıyor

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) 2026 yılı ocak ayı olağan meclis toplantısı, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıda EBSO’nun üyelerine yönelik yaptığı “2025 Yılı Ekonomik Değerlendirme Anketi”nin sonuçlarını açıklayan Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sanayicilerin 2026 yılına ilişkin beklentilerinin büyük ölçüde temkinli ve kötümser olduğunu vurguladı. Yorgancılar, kredi faizlerinin hâlâ yüksek seyretmesinin üretim, yatırım ve istihdam üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtirken, kur politikası, iç talepteki yavaşlama ve jeopolitik risklerin de sanayicinin önündeki temel belirsizlikler arasında yer aldığını söyledi.

Yorgancılar, oda üyeleri arasında gerçekleştirilen “2025 Yılı Ekonomik Değerlendirme Anketi”nin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket verilerine göre, firmaların yüzde 29’u 2025 yılında iç pazardaki siparişlerinin geçen yıla kıyasla değişmediğini belirtirken, yüzde 50’si düşüş, yüzde 18’i ise artış yaşandığını bildirdi. Dış pazarda ise firmaların yüzde 33’ü siparişlerde değişim olmadığını ifade ederken, yüzde 45’i gerileme, yalnızca yüzde 15’i artış kaydedildiğini aktardı.

2026 yılına ilişkin beklentilerin de temkinli bir görünüme işaret ettiğini belirten Yorgancılar, ankete katılan sanayicilerin yüzde 47’sinin üretimin mevcut seviyede kalacağını, yüzde 29’unun ise üretimde düşüş yaşanacağını öngördüğünü aktardı. Sanayiciler, 2026’nın ilk yarısında en önemli risk unsurlarını yüzde 23 ile kur politikası ve kurların baskılanması, yüzde 20 ile iç talepte yavaşlama, yüzde 19 ile yüksek kredi faizlerinin sürmesi ve yüzde 18 ile jeopolitik gelişmeler olarak sıraladı.

Anket sonuçlarına göre firmaların 2025 yılının ilk yarısına yönelik temel stratejileri ise ağırlıklı olarak maliyetleri azaltmaya odaklandı. Sanayiciler; maliyet düşürmenin yanı sıra yeni dış pazarlara açılmayı, iç pazarda satışları artırmaya yönelik yeni stratejiler geliştirmeyi, bazı sektörlerde ölçek küçültmeyi ve minimum stokla çalışmayı öncelikli adımlar arasında gösterdi.

Yorgancılar, sanayicilerin hükümetten beklentilerinin; maliyetlerin düşürülmesi ve yeni pazarlara açılmanın desteklenmesi, enflasyon ve faiz oranlarının aşağı çekilmesiyle finansmana erişimin kolaylaştırılması, kurun baskılanmaması ile SGK ve enerji maliyetlerinin azaltılması olmak üzere üç ana başlıkta toplandığını belirterek, “Sanayici artık yüksek maliyet ve pahalı finansman yükü altında üretim yapmakta zorlanıyor” dedi. Merkez Bankası’nın politika faizini indirmesine rağmen ticari kredi faizlerinin hâlâ yüzde 47–49 bandında seyrettiğine dikkat çeken Yorgancılar, bankaların kredi faizlerinde sanayicinin beklediği

seviyelere inmediğini vurgulayarak, daha kalıcı bir düşüş için zorunlu karşılık oranlarında da indirime gidilmesi gerektiğini ifade etti.

“Eğitim sanayinin geleceği”

EBSO ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu arasında mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. EBSO’nun yeni hizmet binasında basına açık yapılan ilk toplantıda konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Eğitimsiz insan her an problem yaşayabileceğimiz insandır. Nitelikli mesleki eğitim sanayinin de, toplumun da geleceği için vazgeçilmez” diyerek, oda olarak üniversitelerle ortak projeleri artırmaya devam edeceklerini vurguladı.