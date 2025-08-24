“Sanayicinin desteğe ihtiyacı her zamankinden büyük”

İZMİR / EKONOMİ



Ulukent Sanayicileri Derneği’nin (USAD) olağan genel kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Mehmet Ömer Telcioğlu ve yönetimi, tek liste ile girdikleri seçimde yeniden oy birliğiyle seçildi. Genel Kurul’da bir konuşma yapan USAD Yönetim Kurulu Başkanı Telcioğlu, “Sanayicilerin dayanacak gücü kalmadı” diyerek destek çağrısında bulundu.



Tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Mehmet Ömer Telcioğlu ve yönetimi, üyelerin oy birliğiyle güven tazeledi. Genel Kurulun Divan Başkanlığını, derneğin kurucu Başkanı Atilla Üner üstlenirken, divan üyeleri ise Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy ve önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cemal Öcal oldu.



Genel Kurul sonrası konuşan Ömer Telcioğlu, üyelerin desteğine teşekkür ederek, sanayicilerin içinde bulunduğu ekonomik darboğaza dikkat çekti. Konuşmasında özellikle finansmana erişimde yaşanan sıkıntıları gündeme taşıyan Telcioğlu, sanayicilerin finansmana ulaşım noktasında büyük zorluk yaşadığını belirtti. “Artık yalnızca yatırım kredisi değil, işletme sermayesi için dahi kaynak yaratmakta zorlanıyoruz” diyen Telcioğlu, bazı firmalardan küçülme veya kapanma kararı alma yönünde sinyaller geldiğini söyledi.



USAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Telcioğlu, Başkan Yardımcısı Fikret Ürper, Sayman Erdem Güleryüz olurken üyeler ise Burak Yolcu, Okan Baltacı, Osman Yılmaz ve Erdal Mahir Öztürk oldu.