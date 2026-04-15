Sanayiciye faizsiz 6 milyon lira yeşil destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi, Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda sanayicilere tanıtıldı.

Toplantıda konuşan ADASO Genel Sekreteri Veli Oğuz, projenin stratejik önemine dikkat çekti. Finansman maliyetlerinin yüksekliğine vurgu yapan Oğuz, “Başkanımızın önderliğinde 2020’den bu yana Sanayi Kampüsü çatısı altında yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümü bir bütün olarak çalışıyoruz. Finansmana erişimin zor ve maliyetli olduğu bu dönemde, bu tür geri ödemeli destekler sanayicimiz için çok kıymetli. Umuyorum ki Adana’mız bu çağrıdan maksimum düzeyde faydalanacak ve firmalarımız en başarılı projelerle bu imkânı değerlendirecektir” dedi.

Duran: Haziran bitmeden imzaları atıyoruz

Programın işleyişi hakkında bilgi veren ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran da şunları söyledi: “Toplam bütçesi 400 milyon TL olan program, Dünya Bankası ile yapılan büyük bir anlaşmanın parçası oldu. Geçtiğimiz yıl mikro işletmelere yönelik hibe programımızı başarıyla yürüttük. Şimdi ise KOBİ’lerimiz için proje başına 6 milyon TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. Bu kaynak, finansman ihtiyacının zirve yaptığı bir dönemde ülkemiz ve bölgemize kazandırılmış önemli bir pakettir. Süreç çok hızlı ilerleyecek; Haziran ayı bitmeden sözleşmeleri imzalamayı hedefliyoruz. Tüm sanayicilerimizi bu fırsatı değerlendirmeye ve Çukurova Kalkınma Ajansımızla irtibat halinde olmaya davet ediyorum.”

Toplantıda ayrıca ÇKA Program Yönetim Birim Başkanı Ayşegül Kaplan, teknik detayları içeren bir sunum yaptı.