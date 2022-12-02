Sanayide “Kadın Eli projesi” meyvelerini veriyor

KOCAELİ - Sanayide kadın istihdamının artırılması ve sanayi sektöründe gençlere ilham olacak rol model kadın sayısının çoğalmasının yanı sıra sanayide nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen ve çalışmalarına başlanan “Sanayide Kadın Eli” projesi Kocaeli’nde büyük yankı uyandırdı. Yaklaşık bir yıl önce projenin yaygınlaşması ve amacına ulaşması için hummalı bir şekilde çalışan Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu emeklerinin karşılığını almaya başladı.

Mühendis adayları katıldı

Projenin tanıtımı için toplantılar düzenleyen, ziyaretler gerçekleştiren ve firmalar ile işbirliği yapan TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu bu kez Sabancı Holding bünyesindeki Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikası ile birlikte kadınların iş gücüne kazandırılmasına yönelik bir etkinliğe imza attı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Kocaeli Üniversitesi’nin mühendislik fakültelerinde eğitim gören kadın mühendis adayları katıldı.



Türkiye’deki Brisa servis noktalarında kadın istihdamı yapılması konusunda işbirliğine varıldı

Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Nurcan Babalık ile İcra Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu etkinlikte öğrenciler önce fabrikayı gezdi, ardından Sabancı Topluluğu’nda çalışan kadın mühendislerle bir araya geldi. Öğrenciler, Sabancı Gönüllüsü mentor kadın mühendislerle birebir çalışma imkânı buldu, onlara meslek ve kariyerleri hakkında sorular yöneltti. Diğer taraftan Kadın Girişimciler Kurulu’nun Güler Sabancı ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye’deki Brisa servis noktalarında kadın istihdamı yapılması konusunda işbirliğine varıldı.