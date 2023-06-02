Sanayide karlılıklar düşüyor!

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa ekonomisinin nabzını tutmak adına üyeleri nezdinde Nisan 2023’te gerçekleştirdiği, BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılan firmalar, deprem ve seçim belirsizliğine rağmen gelecek günlerde üretim, ihracat ve istihdam konusunda iyimserliklerini koruduklarını ancak maliyetlerin artacağını, finansa ulaşmanın zorlaştığını ve karlılıkların düşmesini beklediklerini ifade etti. Ankete katılan imalat sanayi firmaları, son üç aylık üretim hacminin bir önceki çeyreğe göre artış yönünde değiştiğini ve gelecek 3 ay için de üretim hacimlerinde güçlü bir artış beklentisine sahip oldukları da belirtti. Ankete katılan tüm firmalar için ortalama olarak bir önceki çeyreğe göre istihdam performansı zayıflasa da gelecek 3 ay için istihdam beklentileri olumlu olarak gözlemlendi.

Öte yandan ankette firmaların, yatırım perspektifi itibariyle, önümüzdeki 12 ayda makine-teçhizat yatırımları ve bina-tesis yatırım harcamalarında mevcut görünümlerini koruyacakları sonucu çıktı. Ankete göre enerji fiyatlarındaki gerileme ve resesyon kaygılarındaki görece zayıflama ile birlikte ihracat yapan firmalar, gelecek üç aya ait ihracat siparişlerinin, bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak artış yönünde değişim göstermesini bekleniyor.

“İş insanımız yatırıma devam edecektir”

Ankete katılan tüm firmalar için ortalama olarak faiz riskinin bir önceki çeyreğe göre sınırlı bir yükseliş gösterdiği gözlenirken, firmalar, önceki üç aya kıyasla ortalama birim maliyetlerinin ağırlıklı olarak arttığını belirtti. Söz konusu eğilim imalat sanayi firmalarında daha güçlü olarak hissedildi. Ankete katılan tüm firmalar, karlılık düzeylerinde bir önceki çeyreğe nazaran ortalama olarak güçlü bir zayıflama olduğunu belirtti. Firmaların finansman ihtiyacının ise bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak güçlü bir biçimde arttığı imalat sanayi açısından söz konusu eğilimin daha güçlü olduğu görüldü.

Anket sonuçlarını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Seçim sürecinin bitmesiyle birlikte, ekonomi için olmazsa olmaz olan bu psikolojik faktörlerin bir an önce yoluna girmesini ve üretim hızımızın artmasını umuyoruz. Dövizde denge ve finansa ulaşımda kolaylık sağlanmasıyla birlikte, Türk iş insanı yatırımlarına hız kesmeden devam edecektir” dedi.