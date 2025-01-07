“Sanayide kullanılan elektriğin yüzde 30’u tasarruf edilebilir”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Elektrik üretimi için milyarlarca liralık yatırım yapıldığını ancak enerjinin verimli kullanılmadığını belirten Elektrik Mühendisleri Derneği (ETMD) Bursa Temsilcisi Olgun Karabiber, “Ürettiğimiz elektrik için neredeyse tamamen dışa bağımlı olduğumuz çok yoğun petrol ve türevleri kullanıyoruz. Bu bağlamda dışa bağımlılığımızı azaltacak olan rüzgar ve güneş enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesinin ülke ekonomimiz için önemli olduğunuz biliyor ve öneriyoruz. Bunu yapmak çevre güvenliğimiz için de önem arz etmektedir” dedi.

Enerji tasarrufunun günlük hayatımızda olduğu kadar bu enerjinin çok büyük bir bölümünü kullanan endüstriyel tesislerde de büyük önem taşıdığını ifade eden Karabiber, “Ülkemizde enerji tüketiminin yüzde 41’i endüstriyel tesislerde, yüzde 31’i binalarda ve yüzde 20’si de taşımacılıkta kullanılıyor. Endüstriyel tesislerde yıllık 3,7 milyon ton eşdeğer petrole denk düşen bir enerji tüketimi mevcut. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu enerjinin %30’unu tasarruf edebiliriz. Tasarruf aynı işi daha az enerji kullanarak yapmak, enerjiyi daha etkin ve verimli kullanmak anlamına gelir. Bu da üretim verimini çoğaltır. Enerji tasarrufu için sanayi tesislerinde aydınlatma sistemi optimize edilmeli ve yüksek verimli aydınlatma sistemi kullanılmalı, gereksiz sarfiyatı önlemek için bakım faaliyetleri arttırılmalı, sıcak ve soğuk yalıtımları sağlanmalı, yüksek verimli motor kullanımına özen gösterilmelidir” diye konuştu.