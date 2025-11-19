Sanayide Sürdürülebilir Performansın Ödülleri KSO’da sahiplerini buldu

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül törenine Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, il müdürleri, OSB başkanları, çok sayıda davetli ve ödül alan firmalar katıldı. Törende 8 firmaya ödül verildi.

Amacımız sürdürülebilirliği yaygınlaştırmak

Ödül töreninin açılış konuşmasına Kocaeli verilerini paylaşarak başlayan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Bugün 18’incisini düzenlediğimiz “Sürdürülebilir Performans Ödülleri” organizasyonumuzda amacımız; finansal sonuçların yanında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim unsurlarını iş süreçlerine dahil edebilen firmalarımızı desteklemek ve sanayimizde sürdürülebilirlik kültürünü yaygınlaştırmaktır” dedi.

Zeytinoğlu, “Organizasyonumuza gönüllülük esasına göre Marmara bölgesinde yer alan firmalar başvuruda bulunuyor. Firmalarımızı; 7 ana kriterde, KOBİ ve Büyük İşletme olarak iki kategoride değerlendiriyoruz. Başvuruda bulunan tüm firmalarımıza, PwC Türkiye’nin katkıları ile Doğu Marmara ABİGEM tarafından hazırlanan geri bildirim raporları sunuyoruz. Böylece firmalarımız, iyileştirmeye açık alanlarını net biçimde görerek eksiklerini giderme fırsatı buluyorlar. Çalışmamızın; Avrupa Yeşil Mutabakatı, ikiz dönüşüm ve sürdürülebilir rekabet gücü açısından firmalarımıza önemli katkılar sağladığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kocaeli kazandığında Türkiye kazanıyor”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sanayi başkenti Kocaeli’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kocaeli siz değerli sanayicilerimizin katkılarıyla Türkiye sanayisinin itici gücü haline gelmiş bir şehrimizdir.Kocaeli kazandığında Türkiye kazanıyor. Öte yandan Kocaeli Sanayi Odamız, bu güçlü sanayi birikimine yakışır şekilde tam beş yıldızlı bir odadır. Avrupa standartlarında beş yıldızlı hizmet verdiği tescillenmiştir”. Şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise konuşmasında, Kocaeli’nin yıllık gri su geri kazanım miktarının 45 milyon metreküp olduğunu belirtti. Büyükakın, “Bu Kocaeli sanayisine yeten bir rakam” diyerek sanayicilere gri su kullanımı çağrısında bulundu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da konuşmasında ödül alan firmaları tebrik ederek, çevre dostu üretim yapan firmalara teşekkür etti. Konuşmaların ardından firmalara ödülleri takdim edildi.

KOBİ KATEGORİSİNDE ÖDÜL ALANLAR

KOBİ Ölçekli İşletme Kategorisi Sürdürülebilirlik Üçüncülük Ödülü, SAMM Teknoloji İletişim San. Tic. A.Ş.’nin oldu.

KOBİ Ölçekli İşletme Kategorisi Sürdürülebilirlik İkincilik Ödülü, OPTİMUM Süreç Tasarımı Ve Uygulamaları A.Ş’nin oldu.

OBİ Ölçekli İşletme Kategorisi Sürdürülebilirlik Birincilik Ödülü, SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satışı A.Ş’nin oldu.

Büyük ölçekli işletme kategorisinde ödül alanlar

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Sürdürülebilirlik Üçüncülük Ödülü Nuh Çimento A.Ş.

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Sürdürülebilirlik İkincilik Ödülü KORDSA Teknik Tekstil A.Ş.’nin oldu.

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Sürdürülebilirlik Birincilik Ödülü FORD Otomotiv Sanayi A.Ş.’nin oldu.

Teşvik ödülü

Teşvik Ödülü almaya hak kazanan firma Hemac Makina Kalıp ve Yedek Parça İmalatı San. ve Ticaret LTD. ŞTİ. Oldu.

Mükemmeliyet ödülü

Mükemmeliyet ödülünü almaya hak kazanan firma, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) oldu.