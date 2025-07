Sanayiden ayrılan iş gücü de turizmcinin eleman sorununa çare olamadı

Takip Et

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türkiye genelinde birçok sektörde yaşanan ara eleman sıkıntısı, turizmi de derinden etkiliyor. Pandemi döneminde yaşanan istihdam kaybının ardından sektöre geri dönüşlerin sınırlı kaldığını belirten turizmciler, gençlerin turizme mesafeli yaklaştığını ve nitelikli iş gücü için meslek liseleri gibi eğitim programlarının desteklenmesi gerektiğini vurguluyorlar. Öte yandan, sanayiciler artan maliyetler ve belirsizlik nedeniyle üretim azalmasına paralel olarak çıkarılan iş gücünün turizme kaydığını söylerken, turizmciler bu geçişin sınırlı kaldığını, hizmet sektörüne yönelik deneyim eksikliğinin engel oluşturduğunu dile getiriyorlar.

İşler: “Sanayiden gelen personel yetersiz”

Turizm sektörünün her zaman kendi insanıyla ve tecrübe kazandırdığı kendi personeliyle çalışmayı tercih ettiğini dile getiren Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, “Özellikle tesislerin kapalı olduğu dönemlerde başka alanlarda çalışmak zorunda kalan personelin turizm sektörüne geri dönmediğine çokça şahit oluyorduk. Birkaç yıldır yaşadığımız eleman sıkıntısını Türk Cumhuriyetleri ve turizmde işbirlikleri geliştirdiğimiz diğer ülkelerden nitelikli insan gücü temin ederek gidermeye çalışıyorduk. Bu sezon, işten çıkarmalar ve şirket kapatmaları nedeniyle, daha önce sektörde çalışmış ya da sektörün ihtiyaçlarına uygun niteliklerde pek çok elemanı bünyemize alma olanağı bulduk. Bu kişilerin sanayiye dönmemesi için ülkemiz genelinde turizmi 12 aya çıkaracak stratejiler geliştirmeliyiz. Aksi takdirde bu kişilerin sektörde kalıcı hale gelmesi mümkün görünmüyor” dedi.

Meriç: “Fabrika ve hizmet sektörü personeli aynı işi yapamaz”

Profesyonel turizmcilerini pandemi döneminde kaybettiklerini söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç, “Bu insanlar sektöre geri gelmedi. Şu an onun acısını çekiyoruz. Bizim ihtiyacımız yetişmiş eleman. Çünkü turizm, hizmet sektörü demek. Hizmet sektörü elemanı de öyle kolay yetişmiyor. Eğitimi zaman alan bir süreç. Fabrikada çalışan birisine bir görevi verdiğinizde her gün aynı görevi yapar. Hizmet sektörü ise iletişimdir. Biz şu an üniversitelerden bile eleman çekemiyoruz. Umarız ki turizm yine eski 2000’lerdeki gibi en sevilen meslek gruplarından biri olur” diye konuştu.

Okutur: “Hala yurtdışından eleman getiriyoruz”

Şu an sanayiden çıkan insanların yüzde 5’inin turizm sektörüne hizmet ettiğini ifaden eden Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, “Turizm sektöründe çalışan insanların yüzde 80’i 6 aylık süre için çalıştığı ve insanlar her zaman daha garanti işler istediği için sektör her zaman personel bulmakta zorluk çekiyor. Mesela ben Endonezya’dan 25 tane işçi getirdim. Çünkü Türkiye’de çalışacak işçi bulamıyoruz. Bulsam o 25 kişinin uçak masrafını yol masrafını neden karşılayayım. Sanayide işten çıkan işçiler turizm sektörüne geçti diye bir şey yok. Bunu kabul etmiyorum” dedi.