Sanayiden meslek liselerine teknoloji desteği başladı

İZMİR / EKONOMİ

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen okul–sanayi iş birliği kapsamında, Gaziemir’de önemli bir adım atıldı. Gaziemir Kaymakamlığı, ESBAŞ ve Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği (YABİSAK) öncülüğünde başlatılan kampanya ile bölgede faaliyet gösteren firmaların elindeki atıl ancak çalışır durumdaki bilgisayarlar, ihtiyaç sahibi okullara kazandırılıyor. Ege Serbest Bölgesi’ndeki işletmeler ile YABİSAK üyesi firmaları kapsayan proje, hem sürdürülebilir kaynak kullanımını teşvik ediyor hem de mesleki ve teknik eğitim gören öğrencilerin güncel teknolojilere erişimini kolaylaştırıyor.

İlk olarak Broadangle Yazılım A.Ş. Ve Masomo Oyun Teknolojileri A.Ş. firmaları tarafından bağışlanan toplam 17 bilgisayar Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne teslim edildi.

Törende konuşan Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, gelişmiş özelliklere sahip bilgisayarların bağışlanmış olmasından dolayı firmaların yetkili isimlerine teşekkür etti. Okul- sanayi iş birliğinin gelişmesi için tüm kesimlerin özveri ile çalışmasının önemine değinen Kurnaz, firmalardan mesleki deneyimlerin de öğrencilere aktarılması konusunda destek beklediklerini vurguladı.

ESBAŞ Genel Müdürü Yusuf Kılınç da gelişen teknolojiyi takip ederek yeni cihazlar alan bir çok firmanın elinde kullanılabilecek ve iyi kalitede bilgisayarların atıl durumda kaldığını belirterek, “Ege Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların, ellerinde bu şekilde atıl kalan bilgisayarların okullara bağışlanması yönünde yaptığımız duyurunun karşılık bulmasından büyük mutluluk duyduk. Meslek liselerindeki öğrenciler, teknik becerilerini geliştirmek ve güncel donanımlarla çalışmak için güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duyuyor. Firmalarımız da daha gelişmiş teknolojiye sahip cihazlara geçtikleri için ellerinde atıl olarak kalan çalışır durumdaki bilgisayarları okullara bağışlayarak, öğrencilerin eğitimine destek olma konusuna olumlu yanıt veriyor. İlk etapta iki firmamızın bağışları ile başladığımız bu süreç, başka firmaların da katılımı ile devam edecek. Öğrencilerimize gerek ekipman, gerekse staj yerleri sağlama konusunda da destek olmaya yönelik okul-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.