“Sanayinin birikimini teknoloji ile buluşturacağız”

EKONOMİ/BURSA

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve ULUTEK Teknopark bünyesindeki firmalar arasında gerçekleştirilen Bursa Teknoloji Buluşmaları, bu yıl teknoloji ve sanayi dünyasını bir araya getirdi. Organizasyonda ULUTEK bünyesindeki 40 girişim, 40 sanayi firmasıyla birebir görüşme fırsatı yakalayarak potansiyel iş birliklerini güçlendirdi. Gerçekleştirilen görüşmelerde teknolojiye dayalı çözümlerle sanayide verimlilik ve inovasyon alanlarında önemli kazanımlar hedeflendi. Bursa Teknoloji Buluşmaları'nın sanayiciler ile teknoloji firmaları arasındaki bağı güçlendirdiğine dikkat çeken ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Geçen seneki başarının ardından, bu yıl daha geniş bir katılımla 80 firmayı bir araya getirdik. Her biri alanında uzman firmalarımız ve sanayicilerimiz, 40 oturum boyunca birebir görüşmelerde bulundu ve yeni iş birlikleri için önemli adımlar attı. ULUTEK olarak bizler de Bursa'nın sanayi alanındaki köklü birikimini teknoloji ile buluşturarak oluşacak yeni iş birlikleri ile teknolojiyi ekonominin kalbine entegre etmeyi hedefliyoruz. Bu tür organizasyonlar, teknoloji geliştirme bölgemizin sanayi ile bütünleşmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.