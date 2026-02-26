Sanayinin iki gücü bir arada

Eskişehir/Ekonomim

MMO Eskişehir Şube Başkanı Nergis Uygun, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ilk olarak EOSB Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile bir araya geldi. Ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva, Erol Öz, Mustafa Gönenli ile Denetim Kurulu Üyesi Hamit Alper Çelebi de hazır bulundu.

Başkan Küpeli ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten Uygun, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Başkan Küpeli, Uygun ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi; sanayi ile meslek odaları arasındaki iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

MMO Şube Başkanı Nergis Uygun ve yönetimi, ESO’ya gerçekleştirdikleri ziyarette sanayi üretiminde iş birliği ve ortak projeler için güçlü mesajlar verdi. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ile bir araya gelerek MMO yönetimi sanayinin mevcut durumu, üretim süreçleri ve mesleki iş birliği alanları üzerine istişarelerde bulundu.

Üretim vizyonuna katkı

Konuklarını ağırlayan ve yeni yönetime başarılar dileyen Başkan Kesikbaş, makina mühendisliğinin üretim kalitesi, verimlilik ve teknolojik dönüşüm açısından stratejik bir rol üstlendiğini vurguladı. Kesikbaş, “Sanayimizin rekabet gücünü artıracak, üretimde kalite ve katma değeri yükseltecek her türlü ortak çalışmaya kapımız açık. Meslek odalarımızla kuracağımız güçlü iş birliği, şehrimizin üretim vizyonuna doğrudan katkı sağlayacaktır” dedi.