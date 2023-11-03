“Sanayinin kaynak girişine ihtiyacı var”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Cumhuriyetin 100. Yılı münasebetiyle bayraklarla donatılan salonda gerçekleştirilen toplantıda meclis gündemi oy birliği ile kabul edildi. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkün olur” sözleriyle başladığı konuşmasında “Cumhuriyetimizin beş yıllık ilk sanayi planında Bursa'mızda da Merinos, İpek İş ve Gemlik suni ipek fabrikaları arka arkaya hizmete açılmıştır. Büyük zorluklarla geçen yüzyılın ardından ülke olarak gayri safi yurt içi hasılamızı 577 milyon dolardan 1 trilyon dolar sınırına, ihracatımızı 50 milyon dolardan 255 milyar dolara sadece 45 dolar olan kişi başına düşen milli gelirimizi ise 12 bin dolara yükseltme başarısını gösterdik. Günümüzde ise çevremizde gelişen savaşlar ve işlenen insanlık suçlarının gölgesinde küresel krizler, teknolojik gelişmeler ve iklim değişikliği gibi faktörler nedeniyle dünya ekonomisinde köklü bir değişim yaşanmakta pazar ve rekabet koşullarımız da her geçen gün zorlaşmaktadır. Son yüzyılda en büyük kazanımımız olan Cumhuriyet’in 2. asrında biz de ecdadımız gibi cesur olacağız. Hızla değişen dünyanın gereklerine uyum sağlamak ve küresel ölçekte rekabet edebilen bir ekonomi hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor” dedi.

Uluslararası rekabette artık ülkelerin gücünü şehirlerin ve bölgelerin belirlediğini vurgulayan Burkay, “Bursamızın yüz ölçümü içinde binde 8’lik payına rağmen kent ekonomisine yüzde 46 gibi yüksek seviyede katma değer sağlayan sanayimizin ölçek ekonomisine uygun kapasite artışına imkan sağlayacak yatırım alanlarıyla desteklenmesi Türkiye yüzyılını çok daha parlak bir geleceğe dönüştürecektir” diye konuştu.

“Öz kaynaklarımız erimiş durumda”

İş dünyasının içerisinde bulunduğu durumu ve beklentilerini de değerlendiren Burkay, “Tüm sektörlerimizin ortak sorunu olan enflasyon muhasebesi konusunda uzun yıllar sonrası ilk somut adım atıldı. Yeni yıldan itibaren bu konuda da taleplerimizin karşılık ben yürekten inanıyorum. Bununla birlikte hepimize yakından ilgilendiren yüksek enflasyon ortamı, yatırım iştahını azaltırken çok sayıda firmamızın maalesef öz kaynaklarını da eritmiş bulunmakta. Faiz politikasındaki değişikliklerin ardından işletmelerimiz finansmana erişimi daha da zorlaşmıştır. Özellikle kaynak girişine duymuş olduğumuz ihtiyaç bu dönemde önemli oranda arttı. Değerli dostlar bu konuda yapılacak olan düzenlemelerin de işletmelerimize rahat bir nefes aldıracağına ben yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

BTSO Bünyesindeki Küresel Fuar Acentesi (KFA) ile ilgili de güncel bir gelime paylaşan Burkay, “Bundan böyle başta Körfez Ülkeleri ve yurt dışındaki tüm KFA yurt dışı fuar düzenleme yetkisi başta olmak üzere birçok fuar organizasyonunun dünya satış haklarını bu anlaşmayla almış bulunmakta” dedi.

“Özel okullar boşaldı devlet okullarında yığılma oldu”

Meclis toplantısında şehirdeki özel eğitim kurumlarının durumları ile ilgili bilgi veren Bursa Sınav Eğitim Kurumları kurucusu Gıyasettin Bingöl ise “Özel okullar son 3 yıldır çok kötü bir dönem geçirdi. Sadece bu yıl 32 bin öğrencinin özel okuldan kaydı silinerek devlet okuluna kayıt yaptırdı. Bursa'da ortalama 74 bin öğrenci özel okulda eğitim görüyordu. Bu sayı şimdi 42 bine kadar indi. Bunun da en önemli nedeni maddi sıkıntılar. Özel okullardan alınan öğrencilerin devlet okullarına kayıt yaptırmasıyla birlikte büyük bir yoğunluk oluştu. Şu anda sadece Nilüfer'de 4 bin derslik ihtiyacı var. Özel okullar şu anda yüzde 38 doluluk oranına sahip. Bu daha önceki yıllarda yüzde 65-68'ler civarındaydı. Bir öğrencinin devlete olan maliyeti 37 bin TL’ye ulaştı. Bakanlığın “Bu rakamı destek olarak özel okullara verip, özel okullara dolduracağız” açıklaması eğitim sektörü açısından çok ciddi ve güzel bir gelişme olacak” diye konuştu.