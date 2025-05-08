Sanayinin merkezi Kocaeli dijitalde de üs merkezi oluyor

Sabiha Toprak / Kocaeli

Kocaeli, Türkiye'nin sanayi üssü kimliğini dijital dönüşümle taçlandırmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın geçtiğimiz aylarda Kocaeli Sanayi Odası Meclis toplantısında yaptığı konuşmada dikkat çektiği dijitalleşme vizyonu, somut adımlarla güçleniyor. Özcan, meclis toplantısında yaptığı açıklamada Kocaeli'nin yalnızca sanayi üretimindeki gücüyle değil, dijitalleşme ve yüksek katma değerli üretim potansiyeliyle de öne çıktığını belirtmişti. Aradan geçen sürede bu söylemleri destekleyen gelişmeler yaşandı.

Kocaeli geliştirdiği üretim kapasitesiyle de öne çıkıyor

Yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi veren Bülent Özcan, “Kocaeli sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda Avrupa'nın da önemli otomotiv ve dijitalleşme merkezlerinden biridir. Bu kent, sahip olduğu sanayi altyapısı, nitelikli iş gücü ve Ar-Ge kapasitesiyle küresel üretim zincirinde stratejik bir rol üstleniyor" ifadelerini kullandı. Kocaeli'nin yalnızca sanayi hacmiyle değil, geliştirdiği üretim kalitesiyle de öne çıktığını belir ten Özcan, "Kocaeli bugün Türkiye'nin sanayi üssü olarak anılıyor. Ancak asıl dikkat çekici olan. buradaki üretimin AB normlarına uygun biçimde dijitalleşmiş, sür dürülebilir ve yüksek katma değerli hale gelmesidir" dedi.

ADİM statüsü için başvuru süreci devam ediyor

Bu kapasiteyi değerlendirmek amacıyla Kocaeli'de bir dijital inovasyon merkezi kurmak için çalıştıklarını belirten Bülent Özcan, "Avrupa Birliği destekli beş Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (ADİM) Türkiye genelinde çalışmalarına başlarken, dört yedek aday ise Mükemmeliyet Merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Bu adaylar arasında yer alan şehirlerden biri olan Kocaeli için yeni bir fırsat kapısı aralandı. Avrupa Birliği mevcut beş merkeze ek olarak, dört yedek merkezden iki tanesine daha destek verecek. Bu kapsamda Kocaeli'nin resmi ADİM statüsü kazanması için başvuru süreci devam ediyor" diye bilgi verdi. Özcan. "Beş dijital inovasyon merkezi kurduk Kocaeli bu merkezlerden biri olmayı hedefliyordu, ancak şu ana kadar yedek statüsündeydi. Şimdi dört yedekten ikisine daha destek verilecek. Geri kalan iki merkez içinse IPA fonlarından kaynak kaydırılarak destek sağlanabilir ifadelerini kullandı. Özcan, Kocaeli’nin henüz resmi ADİM statüsü kazanamadığı için Avrupa Birliği desteklerinden faydalanamadığını da ifade ederek, yeni başvuru sürecinin kritik önem taşıdığımı vurguladı.

“AB’nin destekleri Kocaeli için büyük rol oynuyor”

Avrupa Birliği mali destek programları hakkında, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında Kocaeli gibi yüksek üretim potansiyeline sahip şehirlerin kilit rol oynadığı vurgulayan Bülent Özcan, özellikle dijitalleşme sektörünün dönüşüm sürecinde Kocaeli’nin etkinliğini artırmasının, Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşüm yol haritasında da kritik bir adım olacağını belirtti.

Bülent Özcan, “Kocaeli’nin ADİM programına dahil olması, şehirdeki üniversite-sanayi iş birliklerini, Ar-Ge yatırımlarını ve dijitalleşme altyapısını daha da ileriye taşıyacak. Aynı zamanda Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşüm yol haritasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Bunlar altyapı projeleri değil, yatırım projeleri değil. Daha çok inovasyon kapasitenizi güçlendirebilecek, yapmak istediğiniz AR-GE'leri finanse edebilecek nitelikte projeler” ifadelerini kullandı.

Yerel Potansiyeli harekete geçiren projeler öncelikli

AB Başkanlığı olarak yerel potansiyeli harekete geçiren projelere öncelik verdiklerini söyleyen Bülent Özcan, “Kocaeli, yan sanayi gücü ve inovasyon kapasitesiyle ön plana çıkan bir kenttir. Bu güçlü yapı, sadece üretim hacmiyle değil, aynı zamanda teknolojik gelişmişliğiyle de Türkiye'yi uluslararası rekabette bir adım öne taşıyor. Avrupa Birliği fonlarının yerelde etkili ve stratejik biçimde kullanılması için Kocaeli gibi üretim merkezlerinin kararlılıkla desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Özcan, “Kocaeli’nin bu potansiyelini daha ileri taşımak adına üniversitelerden özel sektöre, kamu kurumlarından daha fazla proje üretmeye ve Avrupa Birliği’nin sunduğu kaynakları etkin şekilde kullanmaya davet ediyoruz” dedi.