ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İş insanları Derneği (BUSİAD) Çekirge toplantısı ve geleneksel iftar yemeğinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ağırladı. Kent protokolünün de yoğun ilgi gösterdiği iftarda konuşan BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Sanayinin Pilot’u Bursa, dönüşümün de Pilot’u olmaya hazır!” vurgusunu yaptı. Küçükkayalar, Bursa'nın sanayi, tarım ve turizm alanlarında yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirerek Türkiye'ye örnek olacak bir kent haline gelmesi hedefiyle yola çıktıklarını açıkladı.

Küçükkayalar, BUSİAD'ın 316 üyesiyle birlikte 40 milyar doları aşan cirosu, 11 milyar doları geçen ihracatı ve 255.000'den fazla istihdamıyla Bursa ve Türkiye için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı. Mart 2023'te kamuoyuyla paylaşılan "Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa" vizyon belgesinin, Bursa'nın geleceği için yol haritası niteliğinde olduğunu belirten Küçükkayalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başta olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlarını ziyaret ederek vizyon belgesini ve yaklaşımlarını aktardıklarını, bu süreçte oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, Bursa'nın sanayide olduğu gibi dönüşümde de öncü bir rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Bursa, sadece sanayide değil, yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümde de Türkiye'ye örnek olacak bir kent olmalı. Bu hedefe ulaşmak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de belediye tarafından çalışmaları devam eden 1/100.000’lik plan ile ilgili bilgiler verdi. Bozbey, “Yeşil Bursa ünvanını geleceğe taşımalıyız. Bu ünvanı kaybettik ama yeniden kazanabiliriz. Bu plan, kentin tarım, ticaret ve yeşil dengesini koruyan bir yol haritasıdır. Sanayi ve çevre birbirine rakip değildir” dedi. Bozbey, 2026 yılı ocak ayı sonuna kadar plan ile ilgili sürecin tamamlanacağını, Haziran ayına kadar meclisten geçirilmesinin beklendiğini söyledi.

Bozbey, Bursa’nın küresel bir il olması, nüfus ve göç, yerleşim ve dirençlilik, ticaret ve hizmetler, turizm, tarım, çevre, yer altı suları, doğal yapı ve ekonomi gibi başlıklarda çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.