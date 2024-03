Sandino Ofis Mobilyaları ihracatı artırmaya odaklandı

Takip Et

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Sandino Ofis Mobilyaları, Kayseri OSB’de 3 bin metrekaresi kapalı toplam 5 bin metrekarelik ve Mobilya Kent’te 3 bin 500 metrekaresi kapalı 2 bin metrekaresi açık iki ayrı tesiste üretim gerçekleştiriyor. Kayseri’de bir adet fabrika satış mağazası da olan Sandino, aylık bazda 4 bin 500 parça ürün üretiyor. Ürün gamında çalışma sandalyeleri masaları, personel ve makam koltukları ve masaları ile vip gruplar yer alan Sandino, ofis ortamında ihtiyaç duyulabilecek her türlü parçayı üretiyor. Ayrıca proje bazlı çalışmalarda gerçekleştiriyor. Hastaneler, sağlık kuruluşları, resmi daireler ve eğitim kurumları gibi kamu kurumlarından, özel sektörde hizmet veren işletmelere kadar gelen talep doğrultusunda proje bazlı ofisler tasarlıyor. Proje çalışmalarında müşterinin tarz ve beğenisine göre ofisin tüm donanımlarını karşılıyor.

Şirketin 1990 yılında kurulduğunu ancak Sandino markasını 10 yıl kadar öce piyasaya sunduklarını paylaşan Sandino Ofis Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ok, orta ve uzun vadede riski minimize etmek için ihracat kısmında Pazar çalışmalarına odaklandıklarını paylaştı. Şu anda üretimin iç ve dış Pazar oranının yüzde 50 bandında olduğunu paylaşan Mustafa Ok, “Üretimimizin yüzde 50’sini dış pazara gönderiyoruz. Fas, Libya, Tunus, Sudi Arabistan, Ürdün ve Belarus, Azerbaycan, Özbekistan, Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ayrı coğrafyaların beğenisine uygun geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Yurtdışında daha çok pazara girmek istiyoruz ve daha fazla ürün çeşidi ile üretim kapasitesinin artışına yönelik çalışmalarımız var. Ancak bu yıl ilk aşamada dış pazara yoğunlaşmış durumdayız. Çünkü ihracatımızın artması ve yeni müşterilere ulaşmamız ile birlikte hem üretim kapasitemizi hem de istihdamımızı artıracağız” dedi. Mustafa Ok, ekonomik anlamda dünyanın içinde bulunduğu zorlu sürece rağmen, Sandino Ofis Mobilyaları olarak güzel bir ivme yakaladıklarını ve bu ivmenin sürdürülebilirliğine yönelik adım atmaya devam edeceklerini paylaştı.