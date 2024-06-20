Şanghay ve İzmir arasında ticaret köprüsü kuruldu

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler’in ev sahipliği yaptığı ziyarette Şanghay Uluslararası Ticaretin Teşviki Konseyi ile İzmir Ticaret Odası arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Lojistik alanında iş birliği

Heyet görüşmesinde özellikle yeşil enerji, lojistik ve fuarcılık alanlarında geliştirilebilecek iş birlikleri ele alındı. İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan “Sürdürülebilir Enerji Merkezi” kapsamında Şanghay ile iş birlikleri geliştirilebileceğinden bahsedildi. Benzer şekilde Kemalpaşa Lojistik Merkezi kapsamında dağıtım ve lojistik alanlarında ortak projeler yürütülebileceği ve Çin’in yürüttüğü İpekyolu projesi kapsamında lojistik alanında İzmir ile Şanghay arasında iş birliği yapılabileceği ele alındı. Heyete Kemalpaşa Lojistik Merkezi hakkında bir bilgilendirme dosyası sunuldu.

Yapılan görüşmede İzmir’deki serbest bölgelerin sayısının artığı bilgisi paylaşılarak, yeni kurulan serbest bölgelere Çinli firmaların yatırım yapabileceği ya da İzmirli ve Şanghaylı firmaların ortak yatırımlar geliştirilebileceği konuşuldu. Şanghay ile İzmir arasında fuar ziyaretlerinin iki şehir arasındaki ticari ilişkilerin gelişimi adına büyük önem taşıdığı ele alındı. Şanghay ile İzmir’de gerçekleşen fuarlara heyet organizasyonları yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki kurumlar ile 11 anlaşma

İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, “Şanghay Uluslararası Ticaretin Teşviki Konseyi (CCPIT) ile Odamız arasında mevcut iş birliği anlaşmasını yenilemiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma ile Odamızın Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki kurumlar ile imza atmış olduğu anlaşma sayısı 11’e yükseldi. Bununla birlikte, Şanghay Ticaret Heyeti ile üyelerimiz arasında gerçekleşen yoğun görüşmeler, Çin'in kentimiz ve ülkemiz için stratejik bir hedef pazar olduğunu bir kez daha doğrulamıştır. Biz de üyelerimizin Çin pazarına açılmalarına destek sağlamak amacıyla bölgedeki kardeş kurumlarımız ile iş birliği içinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edecek ve iş birliği imkanlarını en üst düzeyde değerlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.