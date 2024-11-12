SANKO Holding 120 yaşında...

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

SANKO, 120’nci yılında, Sahre geleneğinin ruhundan beslenerek kurumun aile, bağlılık, kolektif çalışma, sürdürülebilirlik gibi ortak değerlerini kutladığı, geleneği çağdaş sanatla buluşturan Sahre başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçılar, SANKO’dan aldıkları ilhamla 120 yıllık hafızadan esinlenerek sanat üretimlerini gerçekleştirdiler. SANKO’nun faaliyet alanlarıyla bağlantılı çeşitli materyaller ve üretim süreçleri çağdaş sanatçılar tarafından yorumlanarak sanat üretimine dönüştü.

Serginin temasını oluşturan “Sahre” sözcüğü, Gaziantep ve bölgesinde geçmişten günümüze uzanan bir geleneği anlatıyor. “6 gün çalış, bir gün dinlen” felsefesiyle Gaziantep halkının bir araya gelip vakit geçirdikleri, birlikte sofralarını, dertlerini paylaşarak çözüm aradığı, güzel gelişmeleri kutladığı ve müşterek geleceklerini planladıkları zamanlara işaret ediyor. Bu gelenek, dayanışmanın ve toplumsal bağları güçlendirmenin de önemini anlatıyor.

Konukoğlu SANKO’nun hikayesini anlattı

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, açılış konuşmasında, “Büyük dedemiz Sani Bey’in 1904 yılında Gaziantep’te dokumacılıkla temellerini attığı, Zekeriye dedemizin emekleriyle büyüyen, rahmetli babamız Sani Konukoğlu’nun vizyonu ve çalışmalarıyla dünya çapında şirketler topluluğuna dönüşen SANKO Holding, 120. yılına erişti.

120. yılımızda, sahre geleneğinin ruhundan beslenerek kurumun aile, bağlılık, kolektif çalışma, sürdürülebilirlik gibi ortak değerlerini kutladığı, geleneği çağdaş sanatla buluşturan bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

SANKO Holding’in 120’nci yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Konukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“120’nci yılımızı kutlarken değerli aile büyüklerimize saygı ve minnet doluyum. Öte yandan kardeşlerimle birlikte babamıza verdiğimiz sözler doğrultusunda işimizi büyütürken, bu topraklardan kazandığını yine bu topraklara ve insanlarımıza sunma gayesiyle daima toplumsal fayda odaklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aile büyüklerimizin başlattığı üretim yolculuğunu, bugün 14.000 kişilik SANKO Ailemizle faaliyet gösterdiğimiz her alanda sektörlere öncülük ederek sürdürüyoruz. SANKO’nun değerlerini ve birikimini yeni hikayelerle güçlendirmek temennisiyle 120’nci yılımızı kutluyor, bu anlamı sergiye eserleriyle katkı sunan sanatçılarımıza ve emek veren herkese teşekkür ediyorum.”

1904’te başlayan üretim yolculuğu adını dünyaya duyurdu

Büyük dede Sani Bey’in 1904 yılında el dokuma tezgâhlarıyla başlattığı üretim yolculuğu, bugün Anadolu’dan dünyaya uzanan güçlü bir şirket olarak devam ediyor. İkinci yüzyılında da emin adımlarla ilerleyen SANKO, beş kuşaktır sürdürdüğü üretim serüveniyle 120. yaşını kutluyor. Bugün, 11 farklı sektörde faaliyet gösteren şirketleriyle Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan Holding, 14 bin çalışanıyla dünya çapında ürün ve hizmet sunmaya devam ediyor. Tekstil sektörü başta olmak üzere Türkiye ve küresel arenada pek çok alanda liderliğini sürdüren SANKO, Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji, çimento ve ambalaj üreticileri arasında yer alıyor. Farklı sanayi alanlarında teknolojiye yaptığı yatırımlarla sektöre öncülük eden Holding, tekstilden enerjiye, inşaattan ambalaja kadar geniş bir yelpazede yenilikçi projelere imza atıyor. Ülke ekonomisine ve toplumuna katkı sağlamayı sürdüren SANKO, gelecekte de aynı ilkeyle yatırımlarını artırmayı hedefliyor.