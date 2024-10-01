SANKO Holding, Karkamış Antik Kenti’ne dünyanın en özgün koruyucu çatı eserini kurdu

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Karkamış Kazısı Türk-İtalyan Ortak Ekibi iş birliği ve SANKO Holding sponsorluğunda yapılan Karkamış Arkeoparkı Aşağı Saray Alanı koruyucu çatısı tamamlandı. Arkeoloji alanında dünyanın sayılı büyüklükteki ve en özgün koruyucu çatısı olma özelliği taşıyan eserin açılışı Karkamış Antik Kent’te gerçekleşti.

“Kültürel mirasımıza sahip çıkmayı önemsiyoruz”

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu törende yaptığı konuşmada, Karkamış kazılarına verdikleri desteğin kültürel mirası koruma ve gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarma amacı taşıdığını belirterek, “SANKO Holding olarak kültürel zenginliklerimizi ortaya çıkaracak projeleri desteklemeyi önemsiyoruz. Önceki yıllarda Zeugma Antik Kenti’nde gerçekleştirilen acil kurtarma kazısına da sponsor olduklarını anımsatan Konukoğlu, “Zeugma Antik Kenti kazılarından elde ettiğimiz olumlu sonuçlar bizi memnun etti. 2015'ten beri Karkamış’ta kazı, koruma ve araştırma çalışmalarını desteklemekten de onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Saygın kurumlar ve kendini işine adamış araştırmacılarla olan ortaklığımız sayesinde, arkeolojik bilgi alanında kayda değer keşiflere ve ilerlemelere tanık oluyoruz” diyen Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yürütülen kazılarla bölgeye, uluslararası kabul görmeye başlayan, yeni bir önemli potansiyel daha kazandırılmıştır. Karkamış Arkeoparkı, Gaziantep bölgesi için çok yüksek bir değer taşımaktadır.Bundan sonraki dönemde Karkamış’ın daha fazla kişi tarafından duyulacağına ve dünyanın birçok yerinden misafirlerini ağırlayacağına yürekten inanıyorum. Güzel bir geleceğe ulaşmanın yolu, memleketimizin ortak geçmişine sahip çıkmaktan geçiyor.“

Arkeo parkın korunmasının önemine vurgu yapan Konukoğlu, mimari kalıntılar ve yapıların, yenilikçi çatı örtüsü projesinin, SANKO Holding şirketi Poligon İnşaat tarafından tamamlandığını söyleyerek, “Bu dünya mirası için turistler gelecek. Bu Karkamış ve Gaziantep’in hazinesi. Koruma amacıyla projeyi hayata geçirdik. Bu çatı ayaksız olması bakımından önemli. En önemli keşiflerimizin kümelendiği Aşağı Şehir Saray Alanını örtmek, genişliği ve belirlediğimiz sınırlama nedeniyle, yani bölgedeki önemli stratigrafi nedeniyle araziye hiçbir temelin gömülememesi nedeniyle bir mühendislik zorluğunu temsil ediyordu. Mimar Ceren Uğurluer ile birlikte, ilk olarak 1990'larda Getty Conservation Institute tarafından tasarlanan bir konsept (“hexashelter”) geliştirdik; bu konsepti genişlettik ve ekstra ağır beton tabanlar, çelik özel bağlantılar, güneşe karşı özel bir ultra dirençli kaplama membranı gibi sofistike teknolojilerle donattık” dedi.