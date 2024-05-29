SANKO Okulları öğrencileri Eleştirel Düşünce ödülünü aldı

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

“Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” temasıyla gerçekleştirilen HACKIDHON 2024’te SANKO Okulları öğrencilerinden Mustafa Efe Ceyhan, Kerem Utku Kaleli ve Mehmet Eren Parlak, danışman öğretmenleri Elif Kızıklı rehberliğinde problem çözme, eleştirel düşünme ve algoritmik düşünme becerilerini kullanarak teknolojik araçlarla verilen problem durumuna uygun çözümler sunan proje üreterek “Eleştirel Düşünme” ödülüne değer görüldü.

HACKIDHON 2024’te öğrencilerin toplumların genel sağlığıyla ilgili zorlukları ele almaları, sağlıklı ve kaliteli bir hayat yaşamak için güvenli ve besleyici gıdaya erişimin ne kadar kritik olduğunu fark etmeleri, kaynakların sorumlu bir şekilde tüketilmesi ve sürdürülebilir kullanım için gerekliliği ile temiz enerjiye dayalı projelerle çevreye daha duyarlı davranmaları amaçlandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve öğretmenini kutlayarak, başarılarının devamını diledi.